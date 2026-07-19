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Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

  • 19 юли 2026 | 21:39
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Испанският министър-председател Педро Санчес сподели своите очаквания преди финалния сблъсък на Световното първенство между "Ла Роха" и Аржентина.

„Аржентина е действащият шампион, братска страна, която е много скъпа на Испания. Днес е исторически ден, който всички ще запомним“, заяви Санчес.

„Финалите не се играят – те се печелят. Нека победи най-силният, а аз се надявам това да бъде Испания. Имаме много млад, много разнообразен отбор, който притежава силен колективен дух, устойчивост, стремеж за преодоляване на трудности и борба. Именно това допринесе за развитието и подобряването на играта му по време на цялото Световно първенство“, добави той.

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На въпрос дали националният отбор е успял да обедини Испания, премиерът отговори: „Без съмнение. В този финал Испания е подкрепяна от множество хора по целия свят. Това е повод за гордост. Трябва да се научим да ценим и обичаме себе си така, както го правят другите страни. Това е отражение на испанския национален отбор и на Испания, на която се възхищават в много други държави заради това, че отстоява своите принципи и ценности.“

„Сега имаме възможността да достигнем кулминацията на Световното първенство. Надявам се да го постигнем“, завърши Санчес.

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