Филип Лам смята, че Германия изостава с 10 години от водещите футболни нации, изброи и причините

Футболната криза в Германия има по-дълбоки и дългосрочни причини от неотдавнашното отпадане на 1/16-финалите на Световното първенство в Северна Америка, смята бившият капитан на Бундестима Филип Лам.

В статия за вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг", Лам коментира, че има твърде много експерименти, недостатъчно лидерство и топ треньори, тъй като Германия губи контакт с водещите нации.

„Изоставаме от 10 години, защото не се адаптираме към настоящото развитие. Вместо това продължаваме да следваме свои собствени специални пътища“, написа шампионът от Световното първенство през 2014 година и допълни: „Ако продължим да правим това, ще продължим да се проваляме. Германия се движи по различен път от останалия свят и не се адаптира.“

В допълнение към критиките си към треньорската работа и развитието на таланти в германския футбол, Лам се оплака от липсата на приемственост, която характеризира всички топ отбори. „Състезателите често биват използвани на разнообразни грешни позиции и системата често се променя“, каза Филип Лам.

Той заяви още, че тези експерименти „винаги са били моята критика към Юлиан Нагелсман. За мен яснотата и редът са това, което има значение“. Нагелсман подаде оставка като селекционер няколко дни след елиминирането на Германия от Парагвай с дузпи на Мондиал 2026. Очаква се бившият старши треньор на Борусия (Дортмунд) и Ливърпул Юрген Клоп да поеме поста.

По отношение на треньорите, Филип Лам коментира: „Това, което се загуби в Германия през последните години при назначаването на треньори, е футболното качество и личният опит на най-високо ниво. Липсват бивши професионални футболисти, които продължават да се развиват методологично, които отделят време да научат професията от нулата, за да постигнат високи постижения през годините.“

Той даде за пример французина Дидие Дешан, италианеца Карло Анчелоти (Бразилия), както и испанците Микел Артета (Арсенал), Пеп Гуардиола (доскоро Манчестър Сити) и Чаби Алонсо от Челси като водещи специалисти на най-високо ниво.

Лам добави, че на Германската футболна федерация й липсва лидерство в това отношение и критикува германските клубове, които „за съжаление привличат солидни, но не изключителни чуждестранни играчи до голяма степен. Този подход е лесен начин за поддържане на общото ниво, но пречи на развитието, защото местните млади играчи не получават възможности.“

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