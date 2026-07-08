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Матеус се надява Клоп да получи цялата власт начело на Германия, Фьолер иска повече шампиони от 2014 г. в управлението на местния футбол

  • 8 юли 2026 | 11:55
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Германската футболна легенда Лотар Матеус се надява, че Юрген Клоп ще получи "голяма творческа свобода", ако бъде назначен за нов треньор на националния отбор след провала на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Матеус отново скочи на вече уволнения Нагелсман
Матеус отново скочи на вече уволнения Нагелсман

„Надявам се, че Германската футболна федерация (DFB) ще му даде цялото време и власт, от които се нуждае, за да постигне реални подобрения. Това включва и възможността да привлече правилните хора за всяка позиция, хора, които ще работят с неговата визия“, написа шампионът от Световното първенство през 1990 г. в колонка за седмичника "Билд".

Матеус специално спомена шампионите от Световното първенство през 2014-а Пер Мертезакер и Бастиан Швайнщайгер, които лесно би могъл да си представи като част от щаба на Клоп и които притежават необходимия опит.

Клоп е основният фаворит да поеме поста селекционер на Германия, след като Юлиан Нагелсман подаде оставка след отпадането от Световното първенство на 1/16-финалите след загуба с 3:4 след дузпи от Парагвай.

Спортният директор на DFB Руди Фьолер също каза, че би искал да има повече шампиони от Световното първенство през 2014-а на ключови позиции в асоциацията. „Има някои, които биха могли да станат тема на разговор“, каза той по време на пресконференция с германски медии.

„Има няколко, които искат това и ще се случи. Това поколение също има известен дълг може би да се изправи и да поеме известна отговорност“, каза той, като посочи конкретно Мертезакер, Матс Хумелс, Томас Мюлер, Швайнщайгер и Сами Хедира. „Надявам се, че не съм забравил никого. Това са имена, които всички мога да си представя да поемат някаква роля в DFB, независимо дали редом с мен или след мен“, добави Фьолер, който планира да изпълни договора си, който е до 2028 година.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Клоп вече е взел решение дали иска да работи с Руди Фьолер
Клоп вече е взел решение дали иска да работи с Руди Фьолер

Мертезакер, който беше ръководител на младежката академия на Арсенал в продължение на няколко години, вече е предлагал услугите си на DFB в миналото.

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Снимки: Imago

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