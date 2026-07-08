Матеус се надява Клоп да получи цялата власт начело на Германия, Фьолер иска повече шампиони от 2014 г. в управлението на местния футбол

Германската футболна легенда Лотар Матеус се надява, че Юрген Клоп ще получи "голяма творческа свобода", ако бъде назначен за нов треньор на националния отбор след провала на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Матеус отново скочи на вече уволнения Нагелсман

„Надявам се, че Германската футболна федерация (DFB) ще му даде цялото време и власт, от които се нуждае, за да постигне реални подобрения. Това включва и възможността да привлече правилните хора за всяка позиция, хора, които ще работят с неговата визия“, написа шампионът от Световното първенство през 1990 г. в колонка за седмичника "Билд".

Матеус специално спомена шампионите от Световното първенство през 2014-а Пер Мертезакер и Бастиан Швайнщайгер, които лесно би могъл да си представи като част от щаба на Клоп и които притежават необходимия опит.

Клоп е основният фаворит да поеме поста селекционер на Германия, след като Юлиан Нагелсман подаде оставка след отпадането от Световното първенство на 1/16-финалите след загуба с 3:4 след дузпи от Парагвай.

Спортният директор на DFB Руди Фьолер също каза, че би искал да има повече шампиони от Световното първенство през 2014-а на ключови позиции в асоциацията. „Има някои, които биха могли да станат тема на разговор“, каза той по време на пресконференция с германски медии.

„Има няколко, които искат това и ще се случи. Това поколение също има известен дълг може би да се изправи и да поеме известна отговорност“, каза той, като посочи конкретно Мертезакер, Матс Хумелс, Томас Мюлер, Швайнщайгер и Сами Хедира. „Надявам се, че не съм забравил никого. Това са имена, които всички мога да си представя да поемат някаква роля в DFB, независимо дали редом с мен или след мен“, добави Фьолер, който планира да изпълни договора си, който е до 2028 година.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Клоп вече е взел решение дали иска да работи с Руди Фьолер

Мертезакер, който беше ръководител на младежката академия на Арсенал в продължение на няколко години, вече е предлагал услугите си на DFB в миналото.

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Снимки: Imago