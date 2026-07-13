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Финансов удар за Германския футболен съюз след провала на Мондиал 2026

  • 13 юли 2026 | 13:04
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Ранното отпадане на Германия от Мондиал 2026 е лоша новина и извън терена, тъй като Германският футболен съюз (DFB) очаква дефицит от близо 10 млн. евро от турнира и допълнителни плащания след напускането на селекционера Юлиан Нагелсман.

„Прогнозира се дефицитът да бъде 9,4 милиона евро, въпреки че по счетоводни причини няма да можем да дадем окончателната цифра до есента. Щяхме да излезем на печалба, само ако бяхме стигнали до финала“, каза касиерът на DFB Щефан Грюнвалд пред спортното списание "Кикер".

DFB беше планирала турнира в САЩ, Мексико и Канада по консервативен начин. Това включваше бонус плащания за футболистите само от осминафиналите нататък, а Германия отпадна на 1/16-финалите след загуба от Парагвай след изпълнение на дузпи.

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Грюнвалд потвърди, че бюджетът не включва обезщетения за Нагелсман, който имаше договор до 2028 г., и за неговия треньорски щаб, нито за евентуален хонорар, който DFB може да се наложи да плати на работодателя на Юрген Клоп - Ред Бул, за да го привлече като нов треньор на Германия.

"Кикер" съобщава, че обезщетенията ще възлизат на 6.8 милиона евро „Нашите прогнози след лятната пауза ще покажат какво е въздействието на смяната на треньора“, коментира Грюнвалд.

Той обаче добави, че общият бюджет на DFB е замислен да бъде балансиран, „тъй като ние във федерацията имаме възможност да намалим или коригираме проектите според нуждите“.

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Снимки: Gettyimages

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