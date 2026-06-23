Филип Лам: Световното първенство се продава, това ограбва футбола

Капитанът на Германия, спечелил Световното първенство през 2014 година - Филип Лам, разкритикува ФИФА за отношението към глобалното събитие и заяви, че връзката на президента на международната футболна централа Джани Инфантино с лидери като президента на САЩ Доналд Тръмп са проблемни."Най-тревожното нещо е близостта на Джани Инфантино с ръководители като Доналд Тръмп“, заяви Лам за германския вестник Die Zeit.

"Световното първенство се продава. Това ограбва футбола от доверие. Във футбола участват хора, които "имат нещо друго наум, нещо съмнително“, добави бившият десен бек на Байерн Мюнхен. Той специално осъди високите цени на билетите за Мондиал 2026 при настоящата екстравагантност в Северна Америка. "ФИФА ги максимизира, като не дава честна информация за истинското търсене“, каза още 42-годишният Лам.

За него, Световното първенство трябва да остане в четиригодишен цикъл, след като Инфантино преди се опитваше да прокара идея за организиране на всеки две години. "Един турнир се нуждае от подготовка и последващи действия, за да има устойчив ефект“, обясни Филип Лам, който помагаше за организирането на Евро 2024 в Германия, като допълни: „Разширеното Световно клубно първенство сгъсти и без това натоварения календар.“

Лам обаче похвали разширяването на Световното първенство за мъже от 32 на 48 отбора от страна на Джани Инфантино. „Работа на ФИФА е да продължи да развива футбола навсякъде. Разликите в качеството трябва да бъдат приети“, смята той.

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Снимки: Imago