Филип Лам критикува липсата на постоянство на Германия

Бившият капитан на националния отбор на Германия Филип Лам критикува липсата на постоянство в държавния тим под ръководството на селекционера Юлиан Нагелсман.

„Смятам, че имаше твърде много промени, някои от които поради контузии, но не е само това. Сега не знаем - кой е част от ядрото, кой пасва в състава. Юлиан Нагелсман трябва да овладее това възможно най-бързо. Напоследък просто има твърде много колебания“, заяви пред Sport Bild шампионът от Световното първенство през 2014 година.

Многобройните промени не осигуряват на утвърдените играчи необходимата сигурност, е мнението на Лам. „Така можеш да изтощиш футболистите. Мисля, че в момента е от съществено значение да спрем с прекалените ротации на състава“, смята някогашният десен бек.

Матеус постави Германия сред фаворитите на Световното

В същото време, легендарният футболист вярва, че отборът на Германия има шанс да спечели титлата на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. „Но е необходима приемственост и непосредствени реакции, за да се развият високи постижения“, подчерта Лам.

Според него германските фенове не е нужно да се тревожат за качеството на отбора. „Всяко поколение е имало своя дял топ футболисти и сега също имаме такива. За да печели титли обаче е изключително важно отборът да развие интензивност, страст и взаимно доверие“, коментира още той.

Снимки: Gettyimages