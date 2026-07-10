Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Испания - Белгия
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Клинсман: Германия се нуждае от тотален рестарт

Клинсман: Германия се нуждае от тотален рестарт

  • 10 юли 2026 | 21:43
  • 82
  • 0

Бившият германски национал Юрген Клинсман призна, че Бундестимът не се намира в никак добро състояние и се нуждае от ново начало. Легендата на Германия отличи представянето на европейските отбори на Мондиал 2026.

"Със сигурност станахме свидетели на много изненади, което е свързано с по-големия брой участници. Този формат позволи на отбори като ДР Конго, например, или Кабо Верде да излязат на сцената. Аплодисментите обаче са за европейските отбори - имаме 6 в четвъртфиналите. Това показва нивото на футбола на Стария континент. Със сигурност видяхме много фантастични неща, но и много дискусионни, както бе в случая с мача между Аржентина и Египет, където основната тема беше съдийството, но бих казал, че ставаме свидетели на едно фантастично световно първенство. Стадионите са пълни, хората празнуват футбола и се забавляват и опознават САЩ, Канада и Мексико. Всички, с които разговарях са на това мнение. Разбира се темата с цените на билетите стои на дневен ред, но цялостно мисля, че това е едно страхотно световно първенство", сподели Клинсман в интервю за БНТ.

Според него феновете трябва да проявят разбиране към съдиите.

"Съдиите са хора, а хората правят грешки. Тук тези грешки струват скъпо и могат да те изпратят вкъщи и така се случи с Египет. В техния случай съдбата просто не беше на тяхна страна и напълно разбирам огорчението. Смятам обаче, че никой не допуска тези грешки целенасочено. Трябва да се научим да прощаваме", допълни световният и европейски шампион с Германия.

Бившият германски селекционер и национал смята, че Бундестимът се нуждае от тотален рестарт.

"Всичко се обърка за Германия срещу Парагвай (смее се). Парагвай изненада много неприятно Германия. Разочарованието за нас е наистина огромно, съдейки по немските вестници и от разговори с приятели. Нуждаем се от тотален рестарт. Трябва да поставим под съмнение всичко, което представихме. Изключително тъжно е за всички немски привърженици, които прекосиха океана, за да подкрепят отбора. Този Мондиал беше печален за Германия", добави Клинсман.

Очаква се Юрген Клоп да застане начело на Германия.

"Той е един от най-великите треньори. Ако това се случи, това ще е страхотно. Той е фантастичен треньор, треньор, който умее да мотивира, да предизвиква футболистите и притежава харизма, която кара хората да го слушат. Ако поеме Германия вярвам, че може да върне отбора там, където принадлежи - при най-добрите", твърди германецът.

Един от най-добрите нападатели във футбола сподели очакванията си за мача между Испания и Белгия.

"Белгия със сигурност не е лесен за надиграване отбор. Все още има глад за успехи и притежава изключителни играчи, които могат да направят разликата. Всички се възхищаваме на Испания за звездите, които имат и футбола, който играят. И двата отбора са много силни в тази фаза на турнира и имат своите шансове", смята Клинсман. Според него Норвегия има реални шансове да спечели Мондиал 2026. "Обожавам този отбор Ерлинг Холанд е възхитителен и не спират да изненадват", завърши Клинсман.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

  • 10 юли 2026 | 21:33
  • 113
  • 0
Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

  • 10 юли 2026 | 21:12
  • 1853
  • 0
Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

  • 10 юли 2026 | 20:35
  • 1891
  • 0
Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

  • 10 юли 2026 | 20:28
  • 9480
  • 9
Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

  • 10 юли 2026 | 20:16
  • 795
  • 2
ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

  • 10 юли 2026 | 20:08
  • 281
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

Голяма изненада в състава на Испания, Де Бройне и Доку се завръщат за Белгия

  • 10 юли 2026 | 20:28
  • 9480
  • 9
УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 19455
  • 132
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 13985
  • 16
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 6034
  • 32
Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

  • 10 юли 2026 | 20:52
  • 24439
  • 32
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 16902
  • 38