Ларс Рикен: Клубовете в Бундеслигата имаме по-голяма отговорност към националния отбор

Управляващият директор на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен заяви, че клубовете от Бундеслигата имат задължението да действат след поредното неуспешно Световно първенство за Германия, добавяйки, че Юрген Клоп не може да бъде единственият спасител на германския футбол.

Бившият мениджър на Ливърпул, като вероятен бъдещ старши треньор на националния отбор, е „всестранният пакет за решаване на проблеми“, каза Рикен пред репортери по време на първия ден от предсезонната подготовка на "жълто-черните".

„Но в крайна сметка ние като клубове сме отговорни и имаме задължението да тренираме футболистите по такъв начин, че те да могат да направят разликата на Световно първенство“, добави Рикен, цитиран от агенция ДПА.

Вицешампионът на Световното първенство през 2002 година е бил изненадан от отпадането на Германия на 1/16-финалите на Мондиал 2026 срещу Парагвай. „Представянето на нашия национален отбор е всичко друго, но не и задоволително. Аз самият бях на мача срещу Кот д'Ивоар. Ако бяхме загубили, също нямаше да бъде незаслужено“, каза още Ларс Рикен.

След победа със 7:1 над Кюрасао в първия мач на шампионата в Северна Америка, германците спечелиха с 2:1 срещу Кот д'Ивоар, след което загубиха с 1:2 от Еквадор в последния си двубой от груповата фаза и отстъпиха пред Парагвай след дузпи в първия кръг на елиминациите.

„Мога да разбера и дебата за качеството на играчите. Но, представяйки Германия, без значение кой е на терена, трябва да победите Еквадор и Парагвай“, категоричен бе Рикен.

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Селекционерът Юлиан Нагелсман подаде оставка след отпадането от Световното първенство, а бившият наставник на Борусия (Дортмунд) Клоп ще поеме поста, ако постигне споразумение с настоящите си работодатели от "Ред Бул", където е ръководител на глобалния футбол.

„Какво носи той? Авторитет, опит, разбира се, усещане за ново начало... и известна яснота. Мисля, че това ще ни се отрази изключително добре. Получаваме всичко това, но „то все още не ни носи победа. Ние, като клубове, имаме по-голямо задължение от националния треньор“, завърши Ларс Рикен.

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