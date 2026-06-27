Филип Лам отново отвори дебата за позицията на Кимих в състава на Германия

Бившият капитан на Германия Филип Лам, който вдигна световната титла през 2014 г., призова за промени в Бундестима за следващите мачове на световното първенство. Става въпрос за позицията на Йошуа Кимих, който досега е използван основно като десен бек от селекционера Юлиан Нагелсман.

Philipp Lahm calls for Pavlović to be dropped and for Kimmich to replace him in midfield:



"The midfield was particularly shaky. Aleksandar Pavlović hasn't really impressed in this tournament; I've noticed an incredible number of easy turnovers. He's not optimally positioned on… pic.twitter.com/ERDsA8wNJj — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 27, 2026

В анализа си за “Кикер” легендата на Байерн казва: “Халфовата линия беше особено нестабилна. Александър Павлович не направи особено впечатление в този турнир; забелязах невероятно много лесни загуби на топката. Той не заема оптимална позиция на терена. Ето защо виждам Йошуа Кимих в халфовата линия. Той играе на високо ниво на тази позиция от около десет години, както за националния отбор, така и за Байерн (Мюнхен). Той би придал стабилност на отбора, а силните му страни биха били много по-очевидни. Той може да помогне на отбраната, точно както може да подпомогне атаката с дългите си пасове. Феликс Нмеча в момента е по-подходящ партньор до него. Затова Павлович ще трябва да отпадне от стартовия състав.

Бих препоръчал Валдемар Антон като десен защитник, а Кимих – в средата на терена. Използването на Кимих като десен защитник не му прави никаква услуга. Неговите силни страни и лидерски качества са необходими в средата на терена”.

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Лам коментира и играта на Джамал Мусиала и Флориан Виртц, която до момента не е на желаното високо ниво: “Фактът, че те все още не са намерили истинския си ритъм в турнира, се дължи до голяма степен на начина, по който играем. Няма съмнение, че те притежават огромен талант, но трябва да ги поставяме на позиции, където да могат да блестят по-често. Срещу физически силни и агресивни съперници ни е трудно да ги намерим в подходящите зони на терена.

Може би самите те не се движат достатъчно добре, а понякога не всички се придържат към позициите си и в крайна сметка си пречат един на друг. Не винаги е ясно кой трябва да се придвижи навътре и кой да остане на крилото. Трябва да очакваме много повече от четиримата ни атакуващи играчи – Виртц, Мусиала, Кай Хавертц и Льорой Сане. Но ако продължим да им вярваме, съм убеден, че в крайна сметка те ще покажат истинските си качества.“

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Германия ще играе срещу Парагвай на 1/16-финалите на 29 юни (понеделник) от 23:30 часа българско време.

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Снимки: Imago