Мароко се опитва да направи германски талант свой национал

Световното първенство може да приключи за Мароко, но африканският тим не спира да работи върху стратегията си за развитие. Така от местната футболна федерация ще се опитат да направят Уаел Моя национал на страната, пише "Билд".

Футболистът на Борусия (Мьонхенгладбах) е роден в Германия и има 12 мача за различните национални гарнитури на страната до 16 и 18 години. Имало е конкретни преговори от дълго време насам, твърди германското издание.

Gladbach talent Wael Mohya (17) is set to switch international allegiance to Morocco and represent them at senior level. Very concrete talks with the Moroccan federation have already taken place. Mohya played for Germany's youth teams from the U16s to the U18s 🇩🇪🇲🇦 [@BILD] pic.twitter.com/Ppv16G8YR1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 14, 2026

Мароко продължава да търси таланти в Европа, които имат марокански произход и могат да помогнат на тима. "Атласките лъвове" привлякоха по същата схема Аюб Буади, който преди това играеше за Франция, а на Световното първенство бе един от най-добрите марокански футболисти.

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