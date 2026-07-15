Световното първенство може да приключи за Мароко, но африканският тим не спира да работи върху стратегията си за развитие. Така от местната футболна федерация ще се опитат да направят Уаел Моя национал на страната, пише "Билд".
Футболистът на Борусия (Мьонхенгладбах) е роден в Германия и има 12 мача за различните национални гарнитури на страната до 16 и 18 години. Имало е конкретни преговори от дълго време насам, твърди германското издание.
Мароко продължава да търси таланти в Европа, които имат марокански произход и могат да помогнат на тима. "Атласките лъвове" привлякоха по същата схема Аюб Буади, който преди това играеше за Франция, а на Световното първенство бе един от най-добрите марокански футболисти.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google