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Германия отказа подкрепа за преизбирането на Инфантино

  • 18 юли 2026 | 08:41
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Германия отказа подкрепа за преизбирането на Инфантино

Германският футболен съюз (ГФС) отказа да подпише писмо в подкрепа на преизбирането на президента на ФИФА Джани Инфантино. Това решение подчертава нарастващото напрежение между европейските футболни ръководни органи и световната организация, изострено от скорошни противоречиви дисциплинарни решения и външни политически намеси по време на международни турнири.

ГФС и неговият президент Бернд Нойендорф все повече се дистанцират от Инфантино. Според публикация на „Билд“ Нойендорф е отказал да подпише документ, подкрепящ кандидатурата му за предстоящото преизбиране на конгреса на 18 март 2027 г. в Рабат.

Съобщава се, че директор на ФИФА е събирал подписи от 16-е европейски нации по време на Световното първенство в Северна Америка. Потвърждавайки позицията си пред агенция СИД, Германският футболен съюз излезе с изявление, в което изясни своята позиция. „ГФС не е подписвал писмо в подкрепа на преизбирането на Джани Инфантино“, заявиха от ръководния орган и добавиха: „Следващите стъпки ще бъдат обсъдени в президентския борд на ГФС.“

Разногласията между Германския футболен съюз, УЕФА и ФИФА избухнаха открито след случая с отмененото наказание на Фоларин Балогун. УЕФА остро разкритикува поведението на ФИФА, заявявайки, че е премината „ясна червена линия“. Нойендорф подчерта, че „този процес не трябва да бъде архивиран“.

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Спорът е съсредоточен около решението да се позволи на нападателя на САЩ Балогун да играе в осминафиналния мач срещу Белгия, който американците загубиха с 1:4, въпреки че получи червен картон при победата с 2:0 над Босна и Херцеговина. Дисциплинарната комисия отмени наказанието, след като Доналд Тръмп се е обадил на Инфантино с молба за преразглеждане, въпреки че и комисията, и Инфантино твърдо поддържат, че никакво външно влияние не е предопределило крайния резултат.

Въпреки нарастващата европейска съпротива, Инфантино остава категоричен фаворит за осигуряване на нов мандат до 2031 г., тъй като няколко други конфедерации вече са обещали своята подкрепа. Политическите му връзки обаче предизвикаха сериозна негативна реакция. Правозащитната организация „ФеърСкуеър“ наскоро подаде официална жалба от 10 страници до Международния олимпийски комитет (МОК) срещу президента на ФИФА.

Документът очертава множество предполагаеми нарушения на строгите правила относно политическия неутралитет. Основният фокус на жалбата е близката връзка между Инфантино, който е действащ член на МОК, и Тръмп. Резултатът от тази официална жалба потенциално би могъл да създаде неочаквани предизвикателства пред кампанията за преизбиране, която преди това изглеждаше напълно сигурна в по-широката световна футболна общност.

Президентският борд на ГФС ще се събере скоро, за да определи официалната си стратегия за гласуване преди предстоящия конгрес. Междувременно се очаква официални лица от УЕФА да продължат да следят текущото разследване на МОК срещу Инфантино. С наближаването на изборите през март 2027 г. европейските асоциации трябва да решат дали да организират координирана опозиция, или неохотно да приемат настоящата ръководна йерархия за още един четиригодишен цикъл.

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