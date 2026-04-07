Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Филип Лам разкритикува персоналното покритие и предупреди, че Германия може да последва съдбата на Италия

Филип Лам разкритикува персоналното покритие и предупреди, че Германия може да последва съдбата на Италия

  • 7 апр 2026 | 16:21
  • 708
  • 0
Филип Лам разкритикува персоналното покритие и предупреди, че Германия може да последва съдбата на Италия

Бившият капитан на Германия Филип Лам изрази загриженост за бъдещето на футбола в страната, критикувайки персоналното пазене на защитниците, което той определи като по-лошо от испанския подход.

В колонка за седмичника "Ди Цайт" Лам заяви, че дори шампионът на Бундеслигата Байерн (Мюнхен) използва този забравен прийом.

"Изненадан съм, че толкова много защитници в Бундеслигата отново следват опонентите си до тоалетната. Байерн също го прави, Венсан Компани понякога разчита на това", смята той. "Това може да бъде само краткосрочна мярка, ако искате да изненадате противника и да го поставите под натиск. Това обаче не е стратегия за целия мач. Футболното игрище е твърде голямо за това“, сигурен е той.

Лам каза, че италианският Аталанта спечели финала на Лига Европа през 2024 година срещу Байер Леверкузен (3:0) с този подход, но че недостатъците бяха разкрити в осминафиналите на Шампионската лига тази година, когато Байерн разби тима от Бергамо с общ резултат 10:2.

Италия, която някога доминираше във футболните тактики, няма отбор, останал на четвъртфиналите, а националният отбор не успя да се класира за три световни първенства подред. „Италия е изостанала. Ако Германия поеме по този път, същото може да се случи и с нас“, предупреди Лам.

Той каза, че испанската школа е заменила италианската като по-висш модел -  с ориентирана към топката защита, ясно определени позиции и роли, организиран комбиниран футбол, който измества действието в половината на противника. Това личи в спечелените трофеи, каза той, като испанските клубове са спечелили 24 титли в европейски турнири този век, далеч пред Англия (11), Италия (5) и Германия (4). Освен това, Испания е спечелила три от последните пет европейски първенства.

"Дори Германия не успя да постигне такова господство през 70-те и 80-те години. Именно за тази епоха говореше Гари Линекер, когато каза, че в крайна сметка германците винаги печелят. Не, днес е Испания“, каза Лам. „На Световното първенство това лято отборът на Луис де ла Фуенте, разбира се, е фаворит“, завърши той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

  • 7 апр 2026 | 12:24
  • 4811
  • 8
Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

Стана ясно защо Ямал бе ядосан, въпреки победата над Атлетико

  • 7 апр 2026 | 11:42
  • 8996
  • 13
Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

Конте за слуховете, че може да поеме Италия: Ако бях президент на федерацията, щях да обмисля собствената си кандидатура

  • 7 апр 2026 | 10:49
  • 4251
  • 0
Винисиус към стар познайник: Ще те убия!

Винисиус към стар познайник: Ще те убия!

  • 7 апр 2026 | 10:14
  • 11877
  • 24
Треньорът на Минесота разкри подробности за състоянието на Хамес Родригес

Треньорът на Минесота разкри подробности за състоянието на Хамес Родригес

  • 7 апр 2026 | 08:02
  • 3393
  • 0
Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

Може ли Спортинг да се възползва от проблемите на Арсенал?

  • 7 апр 2026 | 08:00
  • 4857
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

  • 7 апр 2026 | 16:57
  • 5029
  • 35
Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 11337
  • 61
Рекорден брой продадени билети за мача на Везенков в България!

Рекорден брой продадени билети за мача на Везенков в България!

  • 7 апр 2026 | 16:44
  • 2719
  • 2
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 23437
  • 97
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 20176
  • 18
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 11744
  • 26