Филип Лам разкритикува персоналното покритие и предупреди, че Германия може да последва съдбата на Италия

Бившият капитан на Германия Филип Лам изрази загриженост за бъдещето на футбола в страната, критикувайки персоналното пазене на защитниците, което той определи като по-лошо от испанския подход.

В колонка за седмичника "Ди Цайт" Лам заяви, че дори шампионът на Бундеслигата Байерн (Мюнхен) използва този забравен прийом.

🚨🇩🇪 Philipp Lahm puts Germany on high alert:



🗣️ “Italy has already fallen behind. The same fate awaits us.”



The 2014 World Cup winner with the German national team has issued a stark warning about the worrying future of football in his country. pic.twitter.com/o8fzIjOEP5 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 7, 2026

"Изненадан съм, че толкова много защитници в Бундеслигата отново следват опонентите си до тоалетната. Байерн също го прави, Венсан Компани понякога разчита на това", смята той. "Това може да бъде само краткосрочна мярка, ако искате да изненадате противника и да го поставите под натиск. Това обаче не е стратегия за целия мач. Футболното игрище е твърде голямо за това“, сигурен е той.

Лам каза, че италианският Аталанта спечели финала на Лига Европа през 2024 година срещу Байер Леверкузен (3:0) с този подход, но че недостатъците бяха разкрити в осминафиналите на Шампионската лига тази година, когато Байерн разби тима от Бергамо с общ резултат 10:2.

⚠️🇩🇪 Lahm pone en alerta a Alemania: "Italia ya se ha quedado atrás. Nos espera el mismo destino"



El campeón del mundo en 2014 con la selección alemana habla sobre el futuro del fútbol en su paíshttps://t.co/2JEhZ39C7w — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 7, 2026

Италия, която някога доминираше във футболните тактики, няма отбор, останал на четвъртфиналите, а националният отбор не успя да се класира за три световни първенства подред. „Италия е изостанала. Ако Германия поеме по този път, същото може да се случи и с нас“, предупреди Лам.

Той каза, че испанската школа е заменила италианската като по-висш модел - с ориентирана към топката защита, ясно определени позиции и роли, организиран комбиниран футбол, който измества действието в половината на противника. Това личи в спечелените трофеи, каза той, като испанските клубове са спечелили 24 титли в европейски турнири този век, далеч пред Англия (11), Италия (5) и Германия (4). Освен това, Испания е спечелила три от последните пет европейски първенства.

"Дори Германия не успя да постигне такова господство през 70-те и 80-те години. Именно за тази епоха говореше Гари Линекер, когато каза, че в крайна сметка германците винаги печелят. Не, днес е Испания“, каза Лам. „На Световното първенство това лято отборът на Луис де ла Фуенте, разбира се, е фаворит“, завърши той.