Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

С двете си асистенции за драматичната победа на Аржентина с 2:1 над Англия капитанът Лионел Меси не само поведе своя тим към финала на Мондиал 2026, но и отново оглави надпреварата за „Златната обувка“ само два мача преди края на турнира.
Както Меси, така и Килиан Мбапе са отбелязали по осем гола в досегашните си седем мача от Световно първенство. Въпреки това аржентинецът има леко предимство, защото неговите асистенции вече са четири, докато тези на Мбапе са три, а именно това е първият решаващ фактор при равен брой попадения в крайното класиране при реализаторите. И на двамата играчи им предстои по един мач: нападателят на Реал Мадрид ще играе за Франция срещу Англия в двубоя за третото място, а капитанът на Интер Маями ще изведе Аржентина срещу Испания във финала на Мондиал 2026.
Също така 39-годишният Меси подобри собствения си рекорд по асистенции в цялата история на турнира, като вече има общо 12 такива, от които 10 са в елиминациите. На второ място (поне от Мондиал 1966 насам) е легендарният му сънародник Диего Армандо Марадона с осем голови подавания.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google