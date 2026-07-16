Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

С двете си асистенции за драматичната победа на Аржентина с 2:1 над Англия капитанът Лионел Меси не само поведе своя тим към финала на Мондиал 2026, но и отново оглави надпреварата за „Златната обувка“ само два мача преди края на турнира.

Както Меси, така и Килиан Мбапе са отбелязали по осем гола в досегашните си седем мача от Световно първенство. Въпреки това аржентинецът има леко предимство, защото неговите асистенции вече са четири, докато тези на Мбапе са три, а именно това е първият решаващ фактор при равен брой попадения в крайното класиране при реализаторите. И на двамата играчи им предстои по един мач: нападателят на Реал Мадрид ще играе за Франция срещу Англия в двубоя за третото място, а капитанът на Интер Маями ще изведе Аржентина срещу Испания във финала на Мондиал 2026.

Most G/A this World Cup:



12 — Leo Messi

11 — Kylian Mbappe



39. YEARS. OLD. pic.twitter.com/N3KH2rrfl2 — BarçaMuse (@Barca_Muse) July 15, 2026

Също така 39-годишният Меси подобри собствения си рекорд по асистенции в цялата история на турнира, като вече има общо 12 такива, от които 10 са в елиминациите. На второ място (поне от Мондиал 1966 насам) е легендарният му сънародник Диего Армандо Марадона с осем голови подавания.

10 - Including two today, Lionel Messi now has 12 assists in FIFA World Cup matches, 10 of which have come in knockout rounds. No other player on record (from 1966) has more than eight in total at the finals.



Difference. pic.twitter.com/QLgizF2pfN — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

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