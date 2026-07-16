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Меси се е прицелил в рекорд на Кафу, който убягна дори на Пеле

  • 16 юли 2026 | 02:15
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Капитанът на Аржентина Лионел Меси ще има възможността да играе в своя трети финал на Световно първенство – нещо, с което може да се похвали само един футболист в цялата история на турнира, а именно бразилецът Кафу.

Радостта на Меси след достигнатия финал
Радостта на Меси след достигнатия финал

Ако всичко около Меси е наред, той със сигурност ще стартира като титуляр за „Албиселесте“ в неделния финал на Мондиал 2026 срещу Испания. Първият му двубой за световната титла беше през 2014 година, когато Аржентина отстъпи на Германия с 0:1 след продължения. Преди четири години пък нападателят се разписа два пъти във финала с Франция, който неговият тим спечели след зрелищно равенство 3:3 и изпълнение на дузпи. И в двата случая звездата на „гаучосите“ остана на терена през всичките 120 минути.

Финалите на Кафу пък са в три поредни Мондиала – през 1994-та, 1998-а и 2002-ра. В първия той започва като титуляр и остава до 99-ата минута на мача, в който Бразилия прави нулево реми с Италия, след което възтържествува при дузпите. Четири години по-късно десният бек записва цял двубой при тежката загуба с 0:3 от домакина Франция. През 2002-ра пък той дори е капитан на „Селесао“ и остава на терена през всичките 90 минути при успеха с 2:0 над Германия.

Меси счупи 68-годишен рекорд
Меси счупи 68-годишен рекорд

Любопитното е, че дори единственият трикратен световен шампион като футболист – Пеле, няма три участия във финали на Мондиал. Той играе при триумфите на Бразилия през 1958-а и 1970-а, но пропуска спечеления финал през 1962-ра заради контузия, която получава още във втория мач на тима от турнира.

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Снимки: Gettyimages

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