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Радостта на Меси след достигнатия финал

  • 16 юли 2026 | 01:07
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След последния съдийски сигнал на спечеления от Аржентина полуфинал на Мондиал 2026 срещу Англия, всички играчи на действащия световен шампион изпаднаха в бурна радост, но очаквано най-голямо внимание привлече капитанът на тима Лионел Меси.

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Този път 39-годишният нападател не успя да се разпише, но за сметка на това се отчете с две асистенции за победата с 2:1, дошла след късен обрат. Последният съдийски сигнал завари Меси в центъра на терена, като той веднага падна на колене и с ръце започна да изразява своята радост. Лидерът на „гаучосите“ бързо беше заобиколен от голяма част от резервите на Аржентина и други хора от скамейката на тима, които се присъединиха към неговия възторг.

В социалните мрежи пък веднага се появиха редица клипове, на които се вижда радостта на Меси в този момент от различни ъгли, включително от птичи поглед и от трибуните.

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Снимки: Gettyimages

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