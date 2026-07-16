Радостта на Меси след достигнатия финал

След последния съдийски сигнал на спечеления от Аржентина полуфинал на Мондиал 2026 срещу Англия, всички играчи на действащия световен шампион изпаднаха в бурна радост, но очаквано най-голямо внимание привлече капитанът на тима Лионел Меси.

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Този път 39-годишният нападател не успя да се разпише, но за сметка на това се отчете с две асистенции за победата с 2:1, дошла след късен обрат. Последният съдийски сигнал завари Меси в центъра на терена, като той веднага падна на колене и с ръце започна да изразява своята радост. Лидерът на „гаучосите“ бързо беше заобиколен от голяма част от резервите на Аржентина и други хора от скамейката на тима, които се присъединиха към неговия възторг.

THE WAY EVERY ARGENTINE PLAYER RAN STRAIGHT TO MESSI AFTER THE FINAL WHISTLE. WHAT A MOMENT. 🇦🇷🐐 pic.twitter.com/p5ukZarZcc — MC (@CrewsMat10) July 15, 2026

В социалните мрежи пък веднага се появиха редица клипове, на които се вижда радостта на Меси в този момент от различни ъгли, включително от птичи поглед и от трибуните.

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Снимки: Gettyimages