Хари Кейн задмина Уейн Рууни и вече гони абсолютния рекорд на Питър Шилтън

Капитанът на Англия Хари Кейн официално се превърна в полевия футболист с най-много мачове в историята на националния отбор. Излизайки на терена в епичния полуфинал от Световното първенство срещу Аржентина, нападателят записа своя мач номер 121 с националната фланелка. С това забележително постижение Кейн изпревари досегашния рекордьор сред полевите играчи Уейн Рууни, който остана със 120 срещи зад гърба му.

Сред всички футболисти, обличали някога екипа на „Трите лъва“, пред 32-годишния голмайстор остава единствено голямата цел – абсолютният рекорд на легендарния вратар Питър Шилтън, който има 125 участия. Тъй като Кейн вече има 121 мача, на него са му необходими още точно 4 срещи, за да изравни Шилтън, и 5 мача, за да го изпревари и да стане абсолютен номер едно в историята на страната си.

121 - Tonight, Harry Kane becomes England's record outfield appearance maker, with his 121st cap taking him ahead of Wayne Rooney (120). Only goalkeeper Peter Shilton (125) has played more times for the Three Lions.



Leader. pic.twitter.com/cfhNYe2l1s — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Освен по брой изиграни срещи, нападателят е и безапелационен голмайстор номер едно в историята на Англия с общо 85 гола на сметката си. На това Световно първенство той води ожесточена битка за "Златната обувка", като до момента има отбелязани 6 гола. Кейн се намира в директна позиция да атакува върха в голмайсторската листа на турнира, където лидери са Килиан Мбапе (Франция) и Лионел Меси (Аржентина) с по 8 гола.

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Снимки: Gettyimages