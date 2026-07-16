Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Неделният финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина в Ню Йорк ще създаде поне два прецедента в историята на Световното първенство.

За първи път в двубоя за световната купа един срещу друг ще се изправят действащият европейски шампион (Испания) и актуалният първенец на Южна Америка (Аржентина). Любопитното е, че мачът между тях в Катар за трофея „Финалисима“ в края на март така и не се състоя заради войната в Близкия изток.

The top two teams — No. 1 Argentina and No. 2 Spain — will meet in the men's World Cup final for the first time since FIFA instated rankings in 1992.



It's also the first World Cup final between the reigning champions of Europe (EURO) and South America (Copa América) 🔥 pic.twitter.com/dkn3QPqgbG — ESPN Insights (@ESPNInsights) July 15, 2026

Също така „Албиселесте“ е номер 1 в световната ранглиста, докато „Ла Фурия“ е на втората позиция в нея. Така това е единственият случай от въвеждането на класацията на ФИФА през 1992 година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея.

Argentina are back-to-back World Cup finalists. 🇦🇷



Only six reigning men’s World Cup champions have made the final the following year:



🇮🇹 🏆 1934 🏆 1938

🇧🇷 🏆 1958 🏆 1962

🇦🇷 🏆 1986 🥈 1990

🇧🇷 🏆 1994 🥈 1998

🇫🇷 🏆 2018 🥈 2022

🇦🇷 🏆 2022 ⏳ 2026



Can they become the first… pic.twitter.com/rCtDKWl0JK — Squawka (@Squawka) July 15, 2026

Освен това Аржентина се превърна в шестия действащ световен шампион, който ще играе на втори пореден финал в турнира. „Албиселесте“ вече го са го правили през 1990 година, а Бразилия също е достигала финала при защитата на титлата си два пъти: през 1962-ра и 1998-а. По веднъж това постижение са записвали Италия през 1938-а и Франция през 2022-ра. Въпреки това само в два от случаите шампионът е успявал да защити титлата си – „адзурите“ през 1938-а и „Селесао“ през 1962-ра.

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