Неделният финал на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина в Ню Йорк ще създаде поне два прецедента в историята на Световното първенство.
За първи път в двубоя за световната купа един срещу друг ще се изправят действащият европейски шампион (Испания) и актуалният първенец на Южна Америка (Аржентина). Любопитното е, че мачът между тях в Катар за трофея „Финалисима“ в края на март така и не се състоя заради войната в Близкия изток.
Също така „Албиселесте“ е номер 1 в световната ранглиста, докато „Ла Фурия“ е на втората позиция в нея. Така това е единственият случай от въвеждането на класацията на ФИФА през 1992 година насам, в който на финала на Мондиала достигат първите два отбора в нея.
Освен това Аржентина се превърна в шестия действащ световен шампион, който ще играе на втори пореден финал в турнира. „Албиселесте“ вече го са го правили през 1990 година, а Бразилия също е достигала финала при защитата на титлата си два пъти: през 1962-ра и 1998-а. По веднъж това постижение са записвали Италия през 1938-а и Франция през 2022-ра. Въпреки това само в два от случаите шампионът е успявал да защити титлата си – „адзурите“ през 1938-а и „Селесао“ през 1962-ра.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google