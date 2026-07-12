Тирадата на Тухел: Работете повече... толкова сте статични! Борете се!

Томас Тухел е поискал повече борба и работна етика от звездите на Англия по време на гневната си тирада в първата пауза за хидратация във вчерашния 1/4-финален сблъсък с Норвегия, разкри експерт по четене на устни.

Англия доминираше в началото, но създаде твърде малко чисти положения през първата част на мача. Нико О'Райли пропусна от близко разстояние след остро центриране на Нони Мадуеке, но освен това „трите лъва“ нямаха с какво да се похвалят преди първата пауза за хидратация. Тухел използва прекъсването, за да се мобилизира играчите си с доста разпален тон.

„Работете повече. Движете се по-бързо. Толкова сте статични. Просто стоите“, е казал той според специалистът по четене по устни Никола Хиклинг. „Трябва да ви кажа... слушайте щаба. Трябва да се борим за позициите си. Слушайте щаба. Дръжте топката ниско. По-малко бутане, повече фокус върху топката.

При корнерите трябва да отиваш вдясно. Не идвай отпред (обръщайки се към Антъни Гордън). Най-добрата ти позиция е вдясно – това е факт. Всеки път, когато идваш отпред, топката се губи. Сега слушай: дръж се вдясно, остани вдясно.

Имам нужда от енергия от всички. Това е последният ви шанс. Ако загубим, отпадаме. Хайде, да вървим!“

Tuchel is performing football surgery at this World Cup. What a strategist. And he isn’t afraid to win games vs lose them. Tuchel’s England feels different. Better prepared. Especially mentally. Brilliant. pic.twitter.com/hdujLcAWnA — Sophie Nicolaou (@soccerdiva) July 11, 2026

Пламенните думи на Тухел се оказаха полезен инструмент по време на турнира, но този път не доведоха до незабавен резултат. Минути по-късно Джон Стоунс загуби топката в наказателното поле на Англия, което почти създаде шанс за Ерлинг Холанд, но Джордан Пикфорд излезе бързо и спаси положението. Малко след това Холанд отправи удар с глава, а при опита за контраатака Хари Кейн загуби топката, което доведе до откриващия гол на Андреас Шелдерюп.

Въпреки това Англия запази борбения си дух и получи награда точно преди почивката, когато Джуд Белингам завърши брилянтна контраатака и изравни резултата. Звездата на Реал Мадрид добави втори гол в продълженията, преди Англия да потуши всякакви надежди на норвежците за обрат.

След двубоя Тухел призна, че не е останал доволен от играта на отбора си, а героят Белингам изрази несъгласие с тази констатация.

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