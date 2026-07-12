Тирадата на Тухел: Работете повече... толкова сте статични! Борете се!

Томас Тухел е поискал повече борба и работна етика от звездите на Англия по време на гневната си тирада в първата пауза за хидратация във вчерашния 1/4-финален сблъсък с Норвегия, разкри експерт по четене на устни.
Англия доминираше в началото, но създаде твърде малко чисти положения през първата част на мача. Нико О'Райли пропусна от близко разстояние след остро центриране на Нони Мадуеке, но освен това „трите лъва“ нямаха с какво да се похвалят преди първата пауза за хидратация. Тухел използва прекъсването, за да се мобилизира играчите си с доста разпален тон.
„Работете повече. Движете се по-бързо. Толкова сте статични. Просто стоите“, е казал той според специалистът по четене по устни Никола Хиклинг. „Трябва да ви кажа... слушайте щаба. Трябва да се борим за позициите си. Слушайте щаба. Дръжте топката ниско. По-малко бутане, повече фокус върху топката.
При корнерите трябва да отиваш вдясно. Не идвай отпред (обръщайки се към Антъни Гордън). Най-добрата ти позиция е вдясно – това е факт. Всеки път, когато идваш отпред, топката се губи. Сега слушай: дръж се вдясно, остани вдясно.
Имам нужда от енергия от всички. Това е последният ви шанс. Ако загубим, отпадаме. Хайде, да вървим!“
Пламенните думи на Тухел се оказаха полезен инструмент по време на турнира, но този път не доведоха до незабавен резултат. Минути по-късно Джон Стоунс загуби топката в наказателното поле на Англия, което почти създаде шанс за Ерлинг Холанд, но Джордан Пикфорд излезе бързо и спаси положението. Малко след това Холанд отправи удар с глава, а при опита за контраатака Хари Кейн загуби топката, което доведе до откриващия гол на Андреас Шелдерюп.
Въпреки това Англия запази борбения си дух и получи награда точно преди почивката, когато Джуд Белингам завърши брилянтна контраатака и изравни резултата. Звездата на Реал Мадрид добави втори гол в продълженията, преди Англия да потуши всякакви надежди на норвежците за обрат.
След двубоя Тухел призна, че не е останал доволен от играта на отбора си, а героят Белингам изрази несъгласие с тази констатация.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google