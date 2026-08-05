Матиас Яйсле е новият мениджър на Нюкасъл

Нюкасъл официално обяви назначаването на Матиас Яйсле за нов мениджър на тима. 38-годишният германски специалист пристига от саудитския Ал-Ахли, който водеше от 2023 г.

В първото си изявление пред официалния сайт на клуба Яйсле изрази вълнението си от новото предизвикателство.

Matthias Jaissle is here 🤝 pic.twitter.com/4SIW65cwjl — Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026

„За мен е огромна чест да стана старши треньор на Нюкасъл. Това е един от най-големите клубове в европейския футбол, който притежава уникална история, идентичност и отдадена фенска база. Радвам се, че ще усетя лично тази страст и връзка с клуба.“

„Когато Нюкасъл те потърси, това не остава незабелязано. Амбициите на клуба, визията за бъдещето и възможностите, които се откриват, правят това място невероятно привлекателно. Следих отблизо развитието на клуба през последните години и прогресът, който постигна, е очевиден за всички. Невероятно съм въодушевен за бъдещето. Вярвам напълно и безрезервно в този проект, в амбициите и посоката, в която се движи клубът. Има ясна визия, силно ръководство и изключителна основа за по-нататъшно развитие.“

We’re delighted to announce the appointment of Matthias Jaissle as Newcastle United head coach. ✍️



Welcome to the club, Matthias! 🖤🤍 pic.twitter.com/C1kNstwg8X — Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026

„Моите отбори са изградени върху сплотеност, упорит труд, интензивност и стремеж към усъвършенстване всеки ден. Ще донеса пълна отдаденост, енергия и решимост да дам всичко от себе си, за да помогна на клуба да постигне целите си. Вярвам в огромния потенциал на този отбор и на целия футболен клуб. Радвам се, че ще работя с играчите, персонала и ръководството, за да помогна на клуба да върви напред. Нямам търпение да започна работа и ще се възползвам от тази възможност. Ще вложа цялата си сила и енергия, за да донеса още успехи на Нюкасъл“, заяви Яйсле.

Той наследява на поста Еди Хау, който напусна след края на миналия сезон.

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