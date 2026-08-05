Наполи излъга Осасуна в контрола

Италианският Наполи и испанският Осасуна премериха сили в международна приятелска среща, изиграна на стадион „Патини“ в Кастел ди Сангро. Двубоят, който бе част от лятната предсезонна подготовка на двата тима, приключи с победа 2:1 за водения от Масимилиано Алегри състав. Точни за италианците бяха Матео Политано (27') и Лоренцо Лука (53'), докато за испанския клуб се разписа Анте Будимир (69' - дузпа).

Резултатът бе открит в 27-ата минута след атака отляво. Леонардо Спинацола центрира прецизно към далечната греда, където Матео Политано засече топката с левия крак от воле и я изпрати неспасяемо под напречната греда на Осасуна за 1:0.

Десет минути по-късно, в 37-ата минута, Наполи бе близо до удвояване на преднината си. Матео Политано изпълни отличен пряк свободен удар от около 23 метра, пращайки топката над стената, но тя се отби от напречната греда на вратаря Фернандес.

Италианският тим стигна до втори гол в 53-тата минута чрез влезлия като резерва Лоренцо Лука. Нападателят получи топката с гръб към вратата от Андре-Франк Замбо Ангиса, съумя да се завърти въпреки персоналния маркач, задържал го за фланелката, и с мощен удар с десния крак преодоля противниковия страж за 2:0.

В 68-ата минута Осасуна получи правото да изпълни дузпа, след като Алисон загуби притежанието на топката в опасна зона, а Анте Будимир отне, преодоля Обаретин и бе съборен в наказателното поле, което накара съдията да отсъди наказателен удар. Минута по-късно – в 69-ата – самият потърпевш Будимир изпълни дузпата, преодолявайки Ваня Милинкович-Савич, който усети посоката на удара, но не успя да го отрази – 2:1.

Секунди след гола, в 70-ата минута, Наполи организира опасна контраатака. Вергара комбинира с напредващия Паскуале Мацоки, чийто изстрел от близка дистанция в малкото наказателно поле бе самоотвержено блокиран от бранителите на испанския тим.

Срещата се явява трета поредна проверка за Наполи през това лято. За Осасуна двубоят беше първи сблъсък срещу международен съперник по време на лагера им. В следващите дни и двата тима ще продължат тактическата си подготовка с нови приятелски срещи преди официалния старт на шампионатите в Серия А и Ла Лига.

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