Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи излъга Осасуна в контрола

Наполи излъга Осасуна в контрола

  • 5 авг 2026 | 21:33
  • 194
  • 0
Наполи излъга Осасуна в контрола

Италианският Наполи и испанският Осасуна премериха сили в международна приятелска среща, изиграна на стадион „Патини“ в Кастел ди Сангро. Двубоят, който бе част от лятната предсезонна подготовка на двата тима, приключи с победа 2:1 за водения от Масимилиано Алегри състав. Точни за италианците бяха Матео Политано (27') и Лоренцо Лука (53'), докато за испанския клуб се разписа Анте Будимир (69' - дузпа).

Резултатът бе открит в 27-ата минута след атака отляво. Леонардо Спинацола центрира прецизно към далечната греда, където Матео Политано засече топката с левия крак от воле и я изпрати неспасяемо под напречната греда на Осасуна за 1:0.

Десет минути по-късно, в 37-ата минута, Наполи бе близо до удвояване на преднината си. Матео Политано изпълни отличен пряк свободен удар от около 23 метра, пращайки топката над стената, но тя се отби от напречната греда на вратаря Фернандес.

Италианският тим стигна до втори гол в 53-тата минута чрез влезлия като резерва Лоренцо Лука. Нападателят получи топката с гръб към вратата от Андре-Франк Замбо Ангиса, съумя да се завърти въпреки персоналния маркач, задържал го за фланелката, и с мощен удар с десния крак преодоля противниковия страж за 2:0.

В 68-ата минута Осасуна получи правото да изпълни дузпа, след като Алисон загуби притежанието на топката в опасна зона, а Анте Будимир отне, преодоля Обаретин и бе съборен в наказателното поле, което накара съдията да отсъди наказателен удар. Минута по-късно – в 69-ата – самият потърпевш Будимир изпълни дузпата, преодолявайки Ваня Милинкович-Савич, който усети посоката на удара, но не успя да го отрази – 2:1.

Секунди след гола, в 70-ата минута, Наполи организира опасна контраатака. Вергара комбинира с напредващия Паскуале Мацоки, чийто изстрел от близка дистанция в малкото наказателно поле бе самоотвержено блокиран от бранителите на испанския тим.

Срещата се явява трета поредна проверка за Наполи през това лято. За Осасуна двубоят беше първи сблъсък срещу международен съперник по време на лагера им. В следващите дни и двата тима ще продължат тактическата си подготовка с нови приятелски срещи преди официалния старт на шампионатите в Серия А и Ла Лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ювентус огорчи Челси на Алонсо със страхотен гол

Ювентус огорчи Челси на Алонсо със страхотен гол

  • 5 авг 2026 | 16:35
  • 9327
  • 0
Интер отново не успя да надвие Милан, българин игра в дербито в Пърт

Интер отново не успя да надвие Милан, българин игра в дербито в Пърт

  • 5 авг 2026 | 16:24
  • 12757
  • 4
Първа победа за Ман Сити под ръководството на Мареска

Първа победа за Ман Сити под ръководството на Мареска

  • 5 авг 2026 | 16:24
  • 5885
  • 0
Удар по ФИФА заради Инфантино от още едно място

Удар по ФИФА заради Инфантино от още едно място

  • 5 авг 2026 | 16:20
  • 2074
  • 1
Тотнъм започна преговори с Гакпо

Тотнъм започна преговори с Гакпо

  • 5 авг 2026 | 15:29
  • 4785
  • 3
Кристиано Роналдо прекъсна почивката си за контрола на Ал-Насър

Кристиано Роналдо прекъсна почивката си за контрола на Ал-Насър

  • 5 авг 2026 | 15:27
  • 3141
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Панатинайкос 1:0 ЦСКА 1948, Мейер за малко не прониза гърците

Панатинайкос 1:0 ЦСКА 1948, Мейер за малко не прониза гърците

  • 5 авг 2026 | 21:52
  • 12987
  • 100
Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

  • 5 авг 2026 | 18:35
  • 17770
  • 182
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 28713
  • 112
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 66150
  • 64
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 11432
  • 5
Започнаха днешните два мача от пресявките в Шампионската лига: Орхус води на Сабах

Започнаха днешните два мача от пресявките в Шампионската лига: Орхус води на Сабах

  • 5 авг 2026 | 20:16
  • 9074
  • 1