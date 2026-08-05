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Янев и Гбамен ще говорят в Грузия - очаквайте на живо!

  • 5 авг 2026 | 14:26
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Янев и Гбамен ще говорят в Грузия - очаквайте на живо!
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Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев и защитникът Жан-Филип Гбамен ще говорят пред журналистите в Батуми. Утре "червените" излизат срещу Макаби (Тел Авив) в първи мач от третия предварителен кръг на Лига Европа.

До момента носителят на Купата на България елиминира Дери Сити и Карабах, като при успех срещу израелците армейците ще се изправят срещу ОФИ Крит в плейоф за основната фаза на турнира.

Брахими: Всеки мач излизаме срещу себе си! Няма от какво да се притесняваме срещу Макаби
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Пресконференцията на Янев и Гбамен ще започне в 18:30 часа и ще бъде показана пряко в Sportal.bg.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

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