Бивш нападател на Локо (Пд) зарадва Аполон в Норвегия

Кипърският Аполон (Лимасол) постигна минимален, но изключително ценен успех с 1:0 при гостуването си на норвежкия Бран в първи сблъсък от третия квалификационен кръг на УЕФА Лига на конференциите. Двубоят се изигра на стадион „Бран Стадион“ в Берген. Единственото попадение в срещата, което раздели двата отбора, бе дело на бившия нападател на Локомотив (Пловдив) Ален Ожболт в 22-рата минута.

Гостите от Кипър започнаха мача много по-агресивно и пропуснаха няколко отлични възможности в самото начало. Още в 4-тата минута удар на Михаел Квида след свободен удар бе спасен трудно, а при добавката изстрелът на Рубен Ескриче бе блокиран пред голлинията. Малко след това, в 15-ата минута, Ожболт се оказа на чиста позиция след пас на Брандън Томас, но прати топката над вратата.

Логичното с оглед на силното начало на Аполон се случи в 22-рата минута, когато падна и единственият гол. Йоргос Малекидис отне топката в половината на Бран, напредна на скорост и центрира остро в наказателното поле. Там Брандън Томас засече и стреля отблизо, но норвежкият страж Дингеланд демонстрира рефлекс и спаси. Избитата от вратаря топка обаче попадна право в позиционирания наблизо Ален Ожболт, който не сгреши при добавката и я прати в мрежата за 0:1.

Домакините от Бран се събудиха след гола и създадоха най-чистата си ситуация в 35-ата минута. Бърза комбинация изведе Ериксен на стрелкова позиция, но вратарят на кипърците Петер Кън показа отличен рефлекс и спаси неговия изстрел с двойно спасяване.

През втората част единствената по-интересна ситуация отново бе за гостите в 70-ата минута, когато мощен далечен шут на Гаетан Вайсбек бе уловен от Дингеланд.

Минималният аванс дава огромно стратегическо предимство на Аполон преди реванша следващата седмица. Очаква се в ответния сблъсък Бран да рискува много повече и да потърси ранен гол, за да заличи пасива си, докато кипърците вероятно ще разчитат на организирана защита и опасни контри. Решителният втори мач ще се изиграе на 13 август (четвъртък) на стадион „Алфамега“ в Лимасол, където ще стане ясно кой продължава към плейофите на турнира.

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