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Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

  • 5 авг 2026 | 07:49
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Предстоят още два мача от пресявките в Шампионската лига

Днес ще се изиграят два мача от третия квалификационен кръг в Шампионска лига. Вчера станахме свидетели на вълнуващи сблъсъци по европейските терени, сред които и този между Левски и Кайрат. Българският първенец се наложи с 1:0 след гол в добавеното време и увеличи шансовете си да стигне до плейофния кръг.

В 19:30 часа датският Орхус приема Сабах. Скандинавците сътвориха истински чудо в предишния кръг. Те загубиха домакинството си на Лех (Познан) с 1:4, но в реванша заличиха пасива си, а при дузпите отстраниха шампиона на Полша. Сабах имаше много по-лесна задача срещу финландския КуПС. Отборът на Валдас Дамбраускас постигна две победи и разполагаше с цяла седмица, за да се подготви за гостуването в Дания.

Интересно ще бъде и в Истанбул, където Фенербахче ще се опита да вземе добра преднина срещу Щурм (Грац). Двата тима вече са се срещали в евротурнирите през 2017 година, когато "фенерите" продължиха напред в квалификациите на Лига Европа след 1:1 у дома и 2:1 в Австрия.

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