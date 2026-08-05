Тийнейджър от Уганда срази отбора на Дамбраускас

Датският Орхус се наложи с 2:1 над Сабах в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. И двете попадения за домакините отбеляза Джеймс Богере. 18-годишният нападател от Уганда откри резултата в 32-рата минута, а в 63-тата се разписа отново.

За гостите от Азербайджан точен беше Велко Симич в 67-ата минута. Тимът, воден от бившия наставник на Лудогорец Валдас Дамбраускас, имаше надмощие през по-голямата част от срещата, но пропусна няколко чисти положения и ще трябва да прави обрат в реванша, ако иска да продължи напред.

В предишния кръг Орхус поднесе огромна сензация, като елиминира Лех (Познан), въпреки че загуби първия мач у дома с 1:4. Това даде самочувствие на датчаните и те започнаха по-силно от съперника си. В 32-рата минута Богере отправи истински снарядот границата на наказателното поле и не остави шансове на вратаря Стас Покатилов.

Богере показа безспорните си качества и при второто попадение. Той получи извеждащ пас от Магнус Кнудсен и с много силен удар с левия крак покачи на 2:0.

Само четири минути по-късно Сабах върна един гол. Опитният Симич се възползва от асистенция на Умарали Рахмоналиев и преодоля Мадс Кристиансен.

В оставащото време гостите доминираха, но Орхус се защитаваше добре и ще гостува в Баку с минимална преднина.

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