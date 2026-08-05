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Наследникът на Нойер все още не мисли за националния отбор на Германия

  • 5 авг 2026 | 21:25
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Наследникът на Нойер все още не мисли за националния отбор на Германия

Йонас Урбиг е сочен за наследник на Мануел Нойер на вратата на Байерн (Мюнхен), но той остава предпазлив, когато става въпрос за германския национален отбор. При пристигането на германския гранд в Хонконг за предсезонен мач срещу Астън Вила, Урбиг заяви, че това е „нещо, за което все още не е мислил“.

40-годишният Нойер обяви, че предстоящият сезон най-вероятно ще бъде последен за него и че подобно на миналия сезон ще се редува с 22-годишния си съотборник на вратата на Байерн.

Урбиг дойде в Мюнхен през януари 2025-а и е изиграл 32 мача за баварците, 20 от които през миналия сезон. Бившият вратар на Германия до 21 години беше и на Световното първенство като партньор в тренировките на Нойер, Оливер Бауман и Александер Нюбел.

Урбиг се смята за бъдещ вратар номер 1 на Германия и някои дори предполагат, че новият треньор Юрген Клоп трябва да му се довери от самото начало.

„Разбира се, за мен беше специално да бъда част от това“, каза той за присъствието му на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Той добави, че е готов да бъде в тима през септември, когато Клоп обяви за първи път състава за четири мача от Лигата на нациите срещу Нидерландия, Сърбия и Гърция (два пъти) между 24 септември и 4 октомври.

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Снимки: Imago

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