Наследникът на Нойер все още не мисли за националния отбор на Германия

Йонас Урбиг е сочен за наследник на Мануел Нойер на вратата на Байерн (Мюнхен), но той остава предпазлив, когато става въпрос за германския национален отбор. При пристигането на германския гранд в Хонконг за предсезонен мач срещу Астън Вила, Урбиг заяви, че това е „нещо, за което все още не е мислил“.

40-годишният Нойер обяви, че предстоящият сезон най-вероятно ще бъде последен за него и че подобно на миналия сезон ще се редува с 22-годишния си съотборник на вратата на Байерн.

Jonas Urbig: "Of course I'm always happy whenever the coach plays me. But the team knows that regardless of which goalkeeper is in goal, they can rely on him. We saw that last season when Manu played, when Sven played or when I played. I'll be happy if things go as good as they… pic.twitter.com/nYIGAmqsXc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 5, 2026

Урбиг дойде в Мюнхен през януари 2025-а и е изиграл 32 мача за баварците, 20 от които през миналия сезон. Бившият вратар на Германия до 21 години беше и на Световното първенство като партньор в тренировките на Нойер, Оливер Бауман и Александер Нюбел.

Урбиг се смята за бъдещ вратар номер 1 на Германия и някои дори предполагат, че новият треньор Юрген Клоп трябва да му се довери от самото начало.

Jonas Urbig on Manuel Neuer's statement that he's likely to retire next summer and what that would mean for him: "I actually didn't know he said that. I'm hearing it for the first time. Generally speaking, the exchange with Manu is good, with Sven, with the entire goalkeeping… pic.twitter.com/SEAR7bQ1Bg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 5, 2026

„Разбира се, за мен беше специално да бъда част от това“, каза той за присъствието му на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Той добави, че е готов да бъде в тима през септември, когато Клоп обяви за първи път състава за четири мача от Лигата на нациите срещу Нидерландия, Сърбия и Гърция (два пъти) между 24 септември и 4 октомври.

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Снимки: Imago