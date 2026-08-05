Панатинайкос 1:0 ЦСКА 1948, Мейер за малко не прониза гърците

Панатинайкос и ЦСКА 1948 играят при 1:0 в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Ягушич откри резултата в 21-вата минута.

"Червените" заложиха на една изненада в титулярните 11. Атанас Илиев започна на върха на атаката за сметка на Диало.

Гръцкият гранд пък стартира с куп бивши футболисти на европейски грандове. Вратарят Пеня, който има 45 мача за първия тим на Барселона, Де Фрай - с 296 срещи за Интер, Киривея - с 11 двубоя за първия отбор на Ливърпул, а Пелистри е носил 25 пъти официалната фланелка на Манчестър Юнайтед.

Непосредствено преди двубоя двата отбора почетоха с минута мълчание жертвите от пожарите в Гърция.

Иначе срещата започна със сериозен натиск на домакините. Още в третата минута Распадор се измъкна с финт от бранителите на ЦСКА 1948, но Маринов излезе предвидливо и го затвори. Топката обаче попадна в Киривеля, но неговият удар бе блокиран.

Въъпреки това при контраатака на "червените" в 10-ата минута Русев за малко не се озова очи в очи с вратаря на ПАО, който напусна наказателното си поле и излезе далеч напред, за да изчисти в тъч преди крилото на овладее.

Атаката като че ли стресна Панатинайкос и в следващите минути ЦСКА 1948 изравни играта. В 15-ата минута българският тим получи право да изпълни фал, Русев центрира, а Ван Дронгелен се сблъска с Пеня и двамата не бяха далеч да си отбележат автогол.

В 19-ата минута играч на ПАО овладя зад защитата на ЦСКА 1948, но Двали се върна и му отне. Последва разиграване и отлична атака в червено, която завърши с много опасен фалцов изстрел на Мейер от двайсетина метра покрай лявата греда.

Само 120 секунди по-късно гърците откриха резултата. Гашевич изпусна Ягушич след центриране отляво и купеният за над 5 млн. евро през лятото плеймейкър прониза Маринов с глава.

ПАНАТИНАЙКОС - ЦСКА 1948 1:0



1:0 Ягушич 21

ПАНАТИНАЙКОС: 1. Пеня, 19. Цапрас, 6. Де Фрай, 55. Ван Дронгелен, 77. Кириякопулос, 4. Киривея, 22. Камара, 8. Ягушич, 28. Пелистри, 10. Андино, 74. Растодер

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Двали, 22. Гашевич, 67. Масиел, 33. Куеляр, 8. Земземи, 11. Русев, 30. Мейер, 9. Илиев

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