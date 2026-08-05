Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Панатинайкос 1:0 ЦСКА 1948, Мейер за малко не прониза гърците

Панатинайкос 1:0 ЦСКА 1948, Мейер за малко не прониза гърците

  • 5 авг 2026 | 21:52
  • 12793
  • 100
Панатинайкос 1:0 ЦСКА 1948, Мейер за малко не прониза гърците

Панатинайкос и ЦСКА 1948 играят при 1:0 в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Ягушич откри резултата в 21-вата минута.

"Червените" заложиха на една изненада в титулярните 11. Атанас Илиев започна на върха на атаката за сметка на Диало.

Гръцкият гранд пък стартира с куп бивши футболисти на европейски грандове. Вратарят Пеня, който има 45 мача за първия тим на Барселона, Де Фрай - с 296 срещи за Интер, Киривея - с 11 двубоя за първия отбор на Ливърпул, а Пелистри е носил 25 пъти официалната фланелка на Манчестър Юнайтед.

Непосредствено преди двубоя двата отбора почетоха с минута мълчание жертвите от пожарите в Гърция.

Иначе срещата започна със сериозен натиск на домакините. Още в третата минута Распадор се измъкна с финт от бранителите на ЦСКА 1948, но Маринов излезе предвидливо и го затвори. Топката обаче попадна в Киривеля, но неговият удар бе блокиран.

Въъпреки това при контраатака на "червените" в 10-ата минута Русев за малко не се озова очи в очи с вратаря на ПАО, който напусна наказателното си поле и излезе далеч напред, за да изчисти в тъч преди крилото на овладее.

Атаката като че ли стресна Панатинайкос и в следващите минути ЦСКА 1948 изравни играта. В 15-ата минута българският тим получи право да изпълни фал, Русев центрира, а Ван Дронгелен се сблъска с Пеня и двамата не бяха далеч да си отбележат автогол.

В 19-ата минута играч на ПАО овладя зад защитата на ЦСКА 1948, но Двали се върна и му отне. Последва разиграване и отлична атака в червено, която завърши с много опасен фалцов изстрел на Мейер от двайсетина метра покрай лявата греда.

Само 120 секунди по-късно гърците откриха резултата. Гашевич изпусна Ягушич след центриране отляво и купеният за над 5 млн. евро през лятото плеймейкър прониза Маринов с глава.

ПАНАТИНАЙКОС - ЦСКА 1948 1:0

1:0 Ягушич 21

ПАНАТИНАЙКОС: 1. Пеня, 19. Цапрас, 6. Де Фрай, 55. Ван Дронгелен, 77. Кириякопулос, 4. Киривея, 22. Камара, 8. Ягушич, 28. Пелистри, 10. Андино, 74. Растодер

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Двали, 22. Гашевич, 67. Масиел, 33. Куеляр, 8. Земземи, 11. Русев, 30. Мейер, 9. Илиев

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Фратрия взе бранител от Берое

Фратрия взе бранител от Берое

  • 5 авг 2026 | 16:52
  • 1343
  • 2
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 28647
  • 112
Двама играчи на "соколите" започват тренировки

Двама играчи на "соколите" започват тренировки

  • 5 авг 2026 | 15:55
  • 1301
  • 0
Берое привлече познат Шейх

Берое привлече познат Шейх

  • 5 авг 2026 | 15:51
  • 2519
  • 1
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 13730
  • 55
Влатко Дробаров ще играе в Малта

Влатко Дробаров ще играе в Малта

  • 5 авг 2026 | 15:29
  • 2045
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

  • 5 авг 2026 | 18:35
  • 17675
  • 182
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 28647
  • 112
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 66073
  • 64
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 11396
  • 5
Започнаха днешните два мача от пресявките в Шампионската лига: Орхус води на Сабах

Започнаха днешните два мача от пресявките в Шампионската лига: Орхус води на Сабах

  • 5 авг 2026 | 20:16
  • 9048
  • 1