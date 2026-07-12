Норвежки фенове изпълниха улиците на Осло за мача с Англия

Норвежците излязоха по улиците на Осло, за да отпразнуват историческото представяне на националния си отбор по футбол на Световното първенство, въпреки че тимът беше елиминиран от Англия на четвъртфиналите.

Улиците на норвежката столица се изпълниха с хора, които скандираха и ликуваха пред Кралския дворец, докато феновете празнуваха усилията, които норвежкият национален отбор по футбол положи на първото си световно първенство от десетилетия.

„Винаги е гадно да загубиш, очевидно, но това лято беше изпълнено с толкова много футбол и ние обединихме нацията“, заяви Ескил Мьолер Йорслиен, норвежки фен.

Англия се класира за полуфиналите на Световното първенство в събота, след като победи Норвегия с 2:1 в Маями Гардънс, Флорида, с два гола на Джуд Белингам.

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