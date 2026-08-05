Лацио продължава с победите в контролите

Италианският Лацио продължава без грешка в лятната си предсезонна подготовка, след като записа пета поредна победа в контролните срещи, надигравайки тима на Остиамаре с 4:0. Мачът се изигра при закрити врата на централния терен в тренировъчния център във Формело. Воденият от Дженаро Гатузо състав стигна до изразителния триумф благодарение на две двойни попадения – дело на нападателя Петар Ратков и капитана Матия Дзакани.

Резултатът в срещата бе открит в 19-ата минута в полза на „орлите“. След изпълнение на корнер от лявото крило от страна на Нослин, топката бе центрирана около малкото наказателно поле, където Петър Ратков засече с глава и я прати в мрежата за 1:0.

Лацио удвои преднината си малко преди почивката, в 40-ата минута, когато Ратков се разписа за втори път в двубоя с прецизен фалцов изстрел с десния крак в далечния ъгъл.

Головото шоу продължи през втората част, като в 73-тата минута Лацио получи правото да изпълни дузпа след игра с ръка на Джордани в наказателното поле. Зад бялата точка застана Матия Дзакани, чийто първоначален изстрел срещна напречната греда, но топката се отби и попадна в Ратков; сърбинът веднага я върна с глава към Дзакани, който при добавката не сгреши за 3:0.

Крайният резултат 4:0 бе оформен в 79-ата минута, когато след ниско центриране на Тейлър, капитанът Дзакани засече топката отблизо в мрежата.

Тази поредна победа дава отлични сигнали за тактическата постройка на Дженаро Гатузо преди официалния старт на кампанията в Италия. Последният предсезонен тест за римляните ще бъде тази неделя (9 август) срещу състава на Фрозиноне. Официалният старт на сезона за Лацио е насрочен за 16 август, когато тимът приема Мантова в двубой от турнира за Купата на Италия.

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