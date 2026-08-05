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  3. Найденов пак се заяде с ЦСКА и отсече: Слабо, безидейно, не става нищо!

Найденов пак се заяде с ЦСКА и отсече: Слабо, безидейно, не става нищо!

  • 5 авг 2026 | 23:48
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Основният спонсор на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, не пропусна да коментира силния мач на "червените" срещу пълния със звезди тим на Панатинайкос. Двата отбора завършиха 1:1 в Атина, но българският отбор трябва да съжалява, че не си тръгна към София с победа.

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците
Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

"1:1! Слабо. Безидейно. Не става нищо. Опълченците от Вароша 2", написа иронично Найденов в социалните мрежи, като не пропусна да се заяде по този начин с ЦСКА.

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