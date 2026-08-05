Найденов пак се заяде с ЦСКА и отсече: Слабо, безидейно, не става нищо!

Основният спонсор на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, не пропусна да коментира силния мач на "червените" срещу пълния със звезди тим на Панатинайкос. Двата отбора завършиха 1:1 в Атина, но българският отбор трябва да съжалява, че не си тръгна към София с победа.

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"1:1! Слабо. Безидейно. Не става нищо. Опълченците от Вароша 2", написа иронично Найденов в социалните мрежи, като не пропусна да се заяде по този начин с ЦСКА.

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