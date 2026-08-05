Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Левски надигра Кайрат с 1:0 в първи мач от третия квалификацонен кръг на ШЛ и си осигури преднина преди ответния сблъсък след седмица в Казахстан. “Сините” демонстрираха с представянето си, че са по-стойностният от двата тима и при правилен подход към реванша шансовете им да продължат напред са по-големи от тези на съперника.

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Добрата игра на Левски даде повод на много хора в България, включително и футболни специалисти, да не поставят под съмнение класирането за плейофа в ШЛ, тъй като Кайрат не бил “кой знае какво”.

Грешка! Голяма грешка! Кайрат може да е неатрактивен, но не е слаб и безпомощен отбор.

Напротив. Мисля си, че той е дори по-труден за елиминиране от Университатя (Крайова). Румънският шампион игра срещу Левски атрактивен за гледане, но нерационално пагубен футбол - със силни изпълнители и добри комбинации в атака, но същевременно катастрофален в защита.

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Точно това, което не е Кайрат и фактите са очевидни. Левски имаше тотална доминация в игрово отношение, но чистото голово положение бе само едно - това на Сула през втората част. И то дойде след грешка на десния бек на съперника, който позволи на топката да го удари по главата при наглед не толкова опасно центриране отдясно. Колко бяха в двата мача срещу Унверситатя - 7,8,10?

Бърз преглед на предишните двубои на Кайрат в Европа показва, че казахстанците допускат изключително малко попадения - две за четири срещи. А снощната тактика на съперника на “сините” бе тази, която той използва при гостуванята си на равностойни или по-силни отбори. Изключението бе в предишния кръг срещу Омония, но тогава кипърският първенец остана и в двата мача с човек по-малко още в средата на първата част. Въпреки това тимовете си размениха по една победа с 1:0.

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Така че това е техният стил, който им носи успех и при никакви обстоятелства Левски не трябва да го подцени.

По всичко изглежда, че този неатрактивен, но труден за преодоляване отбор ще подходи почти по същия начин и на реванша - няма да атакува като Крайова, а ще разчита да “излъже” съперника.

Шампионът на Казахстан разполага с двама класни и мощни централни бранители в лицето на беларусина Александър Мартинович и бразилеца Лукас Африко, а в предни позиции се подвизава Едмилсон Фильо. Бразилският нападател загатна за своя потенциал снощи, въпреки че бе заменен още в 60-ата минута. Решението много прилича на тактически ход, чрез който да бъде запазен свеж за реванша в азиатската пустиня след седмица, където ще се играе реваншът при температури близки до 40 градуса.

Т.е. Кайрат има футболисти, които при статично положение или епизодична атака могат да създадат проблем на по-класен противник, какъвто е и Левски, а също така и мислещ треньор, който се нагажда доста добре спрямо силните страни на съперника.

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Убеден съм, че Хулио Веласкес е пределно наясно с всичко това и ще го каже непосредствено преди реванша, за да “охлади” “горещите” коментари, че Левски ще “смачка” Кайрат за втори път. Не, “сините” трябва да отидат с нагласата не да “газят”, а да отстранят казахстанския шампион, независимо по какъв начин. За да постигнат своята цел, е наложително атрактивният и нападателен футбол да отстъпи до известна степен на прагматизъм, реална преценка и здрава защита. Защото срещу Университатя бе важно кой ще вкара първи на реванша, но в Казахстан ще е два пъти по-важно Левски да не допусне пръв гол.

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