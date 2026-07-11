Хари Кейн коментира кой е по-добър измежду него и Холанд

Капитанът на Англия Хари Кейн логично бе запитан на пресконференцията преди двубоя с Норвегия от Мондиал 2026 за звездата на скандинавците Ерлинг Холанд. Двубоят противопоставя двете най-завършени деветки в съвременния футбол и нямаше как да се мине без сравнения между двамата топ нападатели.

• Who is the better striker, Erling Haaland or Harry Kane?



Harry Kane: "That's an impossible one for me to answer. First of all, I think we are completely different players almost. I know we are both seen as strikers, but it is almost two different positions, if I'm totally… pic.twitter.com/DKPuRcALln — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 11, 2026

По този въпрос Кейн отговори дипломатично: “Невъзможно е да отговоря на въпроса кой е по-добър между нас двамата. Първо, мисля, че сме почти напълно различни играчи. Знам, че и двамата сме възприемани като нападатели, но това са почти две различни позиции, ако трябва да съм напълно честен.

Ерлинг е невероятен, голмайсторският му рекорд. Физически той е машина, той е звяр. Завършващите му действия са на най-високо ниво и очевидно голмайсторският му рекорд говори сам за себе си”.

Нападателят на Англия и Байерн (Мюнхен) добави: “Виждам себе си като различен играч, въпреки че вкарвам едни и същи голове. Обичам може би да докосвам топката малко повече, да участвам малко повече в играта, но също така мога да играя като пълна деветка. Не мисля, че е добре да се сравняваме.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Уважавам много Холанд като играч и като колега професионалист. Разбира се, надявам се утре да има спокоен ден. Като цяло представянето му през последните години говори само за себе си. Той е фантастичен играч”.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google