Осиек започна новия сезон без Шопов

Българинът Станислав Шопов бе извън групата на клубния си Осиек при победата на тима с 2:0 над отбора на Горица в дебютния мач за сезон 2026/2027 от ХНЛ на Хърватия. И двата гола паднаха през първото полувреме, след като Иван Долчек се разписа в 7-ата минута. Малко по-късно гостите си спечелиха правото и да изпълнят дузпа, която бе превърната в попадение от Наил Омерович в 14-ата минута.

Шопов се контузи през зимата и пропусна целия пролетен полусезон. За последно той бе част от групата на тима си на 23 ноември 2025 г. при равенството на Осиек 1:1 срещу Локомотив (Загреб). Тогава той игра 35 минути, след това повече не попадна в групата на Осиек заради контузията си, а дори не записа минути при двете проверки по време на лятната пауза срещу Хонвед (2:1) и Ризеспор (3:1).

Следващият мач на Осиек е гостуване на Рудеш на 8 август (събота) от 19:30 часа българско време.

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