В Уест Хам постигнаха съгласие за продажба на минотарен дял акции

Ванеса Голд, дъщеря на бившия президент на английския футболен клуб Уест Хам - Дейвид Голд, постигна споразумение за продажба на семейните акции към Аманда Ставли и водена от нея инвестиционна група, съобщава агенция “Ройтерс”. Този ход идва след провала на сделката с чешкия бизнесмен Даниел Кретински.

Семейство Голд притежава 25.1% от акциите на клуб, чийто представителен отбор при мъжете изпадна от Премиър лийг през миналия сезон.

BREAKING: Vanessa Gold has confirmed she has agreed to sell her stake in West Ham United to a consortium led by former Newcastle co-owner Amanda Staveley 🚨 pic.twitter.com/IgI7URdj4R — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 1, 2026

"Постигнах споразумение за продажба на семейните акции на консорциум, представляван от Аманда Ставли, Мердад Годузи и "ПСП Кепитъл Партнърс". Докато процесът преминава през различни фази, аз искам да бъда открита с феновете относно позицията и намеренията ми", казва Голд.

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