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  3. В Уест Хам постигнаха съгласие за продажба на минотарен дял акции

В Уест Хам постигнаха съгласие за продажба на минотарен дял акции

  • 2 авг 2026 | 01:52
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В Уест Хам постигнаха съгласие за продажба на минотарен дял акции

Ванеса Голд, дъщеря на бившия президент на английския футболен клуб Уест Хам - Дейвид Голд, постигна споразумение за продажба на семейните акции към Аманда Ставли и водена от нея инвестиционна група, съобщава агенция “Ройтерс”. Този ход идва след провала на сделката с чешкия бизнесмен Даниел Кретински.

Семейство Голд притежава 25.1% от акциите на клуб, чийто представителен отбор при мъжете изпадна от Премиър лийг през миналия сезон.

"Постигнах споразумение за продажба на семейните акции на консорциум, представляван от Аманда Ставли, Мердад Годузи и "ПСП Кепитъл Партнърс". Докато процесът преминава през различни фази, аз искам да бъда открита с феновете относно позицията и намеренията ми", казва Голд.

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