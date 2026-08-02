Ричарлисон под въпрос дали ще остане в Тотнъм

Роберто Де Дзерби заяви, че от Тотнъм не знаят дали нападателят Ричарлисон ще остане в клуба, тъй като. 29-годишният футболист навлезе в последната година от договора си с отбора от Северен Лондон и отбеляза победен гол в добавеното време при успеха на “шпорите” с 2:1 срещу Челси в контрола.

След мача Де Дзерби заяви, че Тотнъм „трябва да уважи“ това, което бразилският национал иска да направи това лято, и призна, че самият нападател е несигурен.

🚨🇧🇷 Roberto de Zerbi on Richarlison possible exit: “I like Richarlison as a player, as a guy, it's unbelievable the attitude and behaviour, but at the end we have to respect what he wants to do”.



“We love him! Let’s see what he wants to do”, says via @AlasdairGold. pic.twitter.com/9TCGr414FC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

„Не знам, не разбрах добре, защото понякога казва, че остава, понякога си тръгва. Трябва да говорим така или иначе, няма проблем, той е прекрасен човек. Всички го обичаме, съотборниците, клубът, щабът, защото той работи усилено всеки ден, сериозно всеки ден, а на терена не можем да кажем нищо“, каза мениджърът.

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