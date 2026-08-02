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Ричарлисон под въпрос дали ще остане в Тотнъм

  • 2 авг 2026 | 04:09
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Ричарлисон под въпрос дали ще остане в Тотнъм

Роберто Де Дзерби заяви, че от Тотнъм не знаят дали нападателят Ричарлисон ще остане в клуба, тъй като. 29-годишният футболист навлезе в последната година от договора си с отбора от Северен Лондон и отбеляза победен гол в добавеното време при успеха на “шпорите” с 2:1 срещу Челси в контрола.

След мача Де Дзерби заяви, че Тотнъм „трябва да уважи“ това, което бразилският национал иска да направи това лято, и призна, че самият нападател е несигурен.

„Не знам, не разбрах добре, защото понякога казва, че остава, понякога си тръгва. Трябва да говорим така или иначе, няма проблем, той е прекрасен човек. Всички го обичаме, съотборниците, клубът, щабът, защото той работи усилено всеки ден, сериозно всеки ден, а на терена не можем да кажем нищо“, каза мениджърът.

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