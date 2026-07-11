Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Англия влиза в този решителен четвъртфинал на „Хард Рок Стейдиъм“ под ръководството на Томас Тухел, преследвайки своята четвърта поява на полуфинал в последните пет големи международни форума. „Трите лъва“ показаха изключителен характер в предишния кръг, където победиха Мексико с 3:2, въпреки че играха значителна част от мача с 10 души. Капитанът Хари Кейн е в страхотна форма с 6 гола в турнира, плътно следван от Джуд Белингам, който има 4 попадения на сметката си. Тимът обаче е изправен пред сериозни кадрови предизвикателства – защитникът Джаръл Куанса е наказан за два мача след червения си картон, а опитният Джордан Хендерсън е аут до края на първенството заради счупена ръка. Под въпрос остават още Марк Геи и Деклан Райс, макар че германецът заяви на пресконференцията преди срещата, че двамата са готови. Предстои да се разбере дали са в състояние да започнат от първата минута или биха се появили в течение на двубоя. Очакванията са отново по крилата да започнат Антъни Гордън и Букайо Сака, които се представиха на ниво преди няколко дни на "Ацтека".

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От другата страна, Норвегия изживява истинска футболна приказка, достигайки до тази фаза за първи път в своята история. Селекцията на Стале Солбакен се превърна в голямата изненада на Мондиала, след като на осминафиналите детронира петкратния световен шампион Бразилия с 2:1. В основата на този успех е феноменалният Ерлинг Холанд, който води в голмайсторската листа със 7 гола и е основната заплаха за всяка отбрана. Капитанът Мартин Йодегор дирижира играта в средата на терена и вече е записал 3 асистенции, а добрата новина за „викингите“ е, че целият състав е напълно здрав и готов за битка. Солбакен подчерта, че неговите играчи вече не се стряскат от голямата сцена и вярват, че имат силите да поднесат поредната сензация срещу един от фаворитите за титлата.

Тактическият сблъсък в Маями обещава да бъде дуел на различни философии и ключови индивидуални надигравания. Основният фокус ще бъде върху това как защитата на Англия ще се справи с физическата мощ и скоростта на Холанд. Конса и Марк Геи има богат опит от срещите си с нападателя във Висшата лига, което може да се окаже сериозен плюс за възпитаниците на Тухел. Самият Геи дори е съотборник с тарана в клубния им тим Манчестър Сити, което дава допълнителен извор на познание относно подхода на нападателя. В центъра на терена битката между двойката Сандер Берге и Мартин Йодегор срещу Деклан Райс и Елиът Андерсън ще определи кой ще владее инициативата. Англия вероятно ще се опита да използва фланговете чрез Сака и Гордън, за да постави под напрежение норвежките крайни защитници Юлиан Риерсон и Давид Мьолер Волфе, докато Норвегия ще разчита на бързи преходи и допълнителната мощ, която придава Александър Сьорлот в предни позиции.

Очакванията за изхода на двубоя са за изключително равностойна и резултатна среща. Въпреки че Англия исторически доминира в преките сблъсъци със 7 победи от 12 мача. Скандинавците имат на своя страна опита на успехи във важни квалификационни срещи в миналото и в момента се намира в най-добрата си форма от десетилетия. Букмейкърите дават леко предимство на „Трите лъва“, но формата на Холанд и дисциплинираната игра на скандинавците правят крайния резултат трудно предвидим. Едно е сигурно – феновете в Маями ще станат свидетели на сблъсък, в който един миг на гениалност от Кейн или Холанд може да реши съдбата на двата народа и да ги изпрати крачка по-близо до световната слава.

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