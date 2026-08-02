Порто вдигна пета Суперкупа за девет години

Порто спази традицията да печели Суперкупата на Португалия през година и триумфира в турнира в изданието ѝ през 2026 г., след като победи в прекия мач за трофея тима на Торенсе с минималното 1:0, който през май сензационно вдигна Купата на Португалия.
Единственият гол в мача реализира Виктор Фрохолд в 38-ата минута, а Торенсе отново бе повече от достоен противник въпреки втородивизионния си статут. “Драконите” стреляха 12 пъти по посока на съперниковата врата, а противникът стори това 14 пъти, като двата тима си размениха по 4 точни удара.
Порто ще открие шампионатните двубои с домакинство на Алверка на 9 август (неделя) от 20:00 часа българско време, а португалските шампиони през сезон 2026/2027 ще играят в Шампионска лига за първи път от сезон 2023/2024. Тогава португалците прескочиха груповата фаза и стигнаха до 1/8-финалите, където отпаднаха след изпълнение на дузпи от Арсенал, а сега ще играят в “турнира на богатите” за първи път, откакто се провежда във формат на основна схема в първия си етап.
Торенсе от своя страна също ще започне шампионатната си кампания в Лига Португал 2 с гостуване на Фарензе също на 9 август (неделя) от 13:00 часа. Спечелената Купа на Португалия през май даде шанс на втородивизионния отбор да играе в основната схема на Лига Европа тази есен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google