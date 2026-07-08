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На срещата на НАТО: вместо бомби и самолети, Канада поиска... Холанд

  • 8 юли 2026 | 14:46
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Докато Ерлинг Холанд впечатлява света на Мондиала, името му изненадващо се появи по време на срещата на върха на НАТО в Турция. На нея канадският министър-председател Марк Карни смеси бизнеса с шеги, като си пожела на следващото Световно първенство тимът на страната му да може да разчита на норвежкия голаджия в състава си.

В кулоарите на срещата в турската столица Анкара Карни се срещна с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и германския канцлер Фридрих Мерц. Ден по-рано беше постигнато споразумение за подводници с германско-норвежко партньорство.

Подчертавайки значението на отношенията на Канада с Норвегия, Карни не се сдържа да отправи дръзко предложение за норвежкия нападател, който е отбелязал седем гола на Световното първенство.

„Оперативната съвместимост означава и споделяне на екипи. И на следващото Световно първенство, ако можете да споделите Ерлинг Холанд с нас, ще бъдем изключително, изключително благодарни“, пошегува се той, предизвиквайки смях у Стьоре.

Стьоре веднага отговори с жест, наподобяващ викингско гребане, и заяви: „Той не се продава.“

С две попадения на Холанд отборът на Норвегия елиминира Бразилия на осминафиналите и ще се изправи срещу Англия в четвъртфинален двубой, който започва в полунощ българско време в нoщта на събота срещу неделя. .

Тимът на Канада, който е съдомакин на финалите, отпадна от турнира миналата седмица на 1/8-финалите. Отборът все пак ще запомни турнира, защото спечели първата си точка, първата си победа и първия си успех в елиминационната фаза в историята на участията си на световни финали.

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