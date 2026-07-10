И Холанд се подразни от забавянето преди пропуснатата дузпа от Мбапе

Дългото чакане преди изпълнението на дузпата в полза на Франция срещу Мароко на 1/4-финалите на Мондиал 2026 г. предизвика полемика и критики, включително и от головата машина на Норвегия Ерлинг Холанд. Впоследствие 11-метровият наказателен удар бе пропуснат от Килиан Мбапе, но това не се оказа за "петлите", които спечелиха с 2:0.

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Холанд очевидно е следил мача и е използвал профила си в Снапчат, за да изрази недоволство от управлението на времето от страна на аржентинския съдия Факундо Тело. „Да чакаш 5 минути, за да изпълниш дузпа, е твърде дълго“, написа нападателят на Манчестър Сити, критикувайки забавянето на рефера да разреши изпълнението, докато чака потвърждение от ВАР.

🚨 Erling Haaland on Snapchat: "Need to wait 5 minutes to take a penalty is way too long." pic.twitter.com/FuQfrpFaxi — Madrid Zone (@theMadridZone) July 9, 2026

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Въпреки че чакането не беше точно пет минути, а почти две, времето изглеждаше като вечност и беше обект на оплаквания не само от Холанд, но и от самия голмайстор Килиан Мбапе, който призна, че е бил разконцентриран, както и от селекционера на Франция Дидие Дешан.

След като ударът му беше спасен от вратаря Ясин Буну, Мбапе се обърна към съдията относно дългата пауза.

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