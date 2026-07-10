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И Холанд се подразни от забавянето преди пропуснатата дузпа от Мбапе

  • 10 юли 2026 | 14:18
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Дългото чакане преди изпълнението на дузпата в полза на Франция срещу Мароко на 1/4-финалите на Мондиал 2026 г. предизвика полемика и критики, включително и от головата машина на Норвегия Ерлинг Холанд. Впоследствие 11-метровият наказателен удар бе пропуснат от Килиан Мбапе, но това не се оказа за "петлите", които спечелиха с 2:0.

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Холанд очевидно е следил мача и е използвал профила си в Снапчат, за да изрази недоволство от управлението на времето от страна на аржентинския съдия Факундо Тело. „Да чакаш 5 минути, за да изпълниш дузпа, е твърде дълго“, написа нападателят на Манчестър Сити, критикувайки забавянето на рефера да разреши изпълнението, докато чака потвърждение от ВАР.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Въпреки че чакането не беше точно пет минути, а почти две, времето изглеждаше като вечност и беше обект на оплаквания не само от Холанд, но и от самия голмайстор Килиан Мбапе, който призна, че е бил разконцентриран, както и от селекционера на Франция Дидие Дешан.

След като ударът му беше спасен от вратаря Ясин Буну, Мбапе се обърна към съдията относно дългата пауза.

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