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Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

  • 10 юли 2026 | 20:35
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Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

Топката "Ацтека", с която Диего Марадона отбеляза два легендарни гола срещу Англия на четвъртфиналите на световното първенство през 1986 година, ще бъде продадена на търг на 22 август. Наддаването ще започне с начална цена от $2,5 милиона!

Изминаха 40 години от Гола на века и Божията ръка - футболните шедьоври, дело на Диего Армандо Марадона по време на четвъртфиналния мач срещу Англия (2:1) на финалите в Мексико. Експерти прогнозират, че топката "Адидас Ацтека", използвана на 22 юни 1986-а може да достигне рекордна продажна цена от над 10 милиона долара!

През 2022-а фланелката, носена от Марадона в същия мач с англичаните, беше продадена за $9,2 млн., създавайки прецедент на пазара на спортни колекционерски предмети.

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Снимки: Imago

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