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Проливни дъждове заплашват евентуални празненства в Осло

  • 10 юли 2026 | 19:04
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Празненствата в Норвегия по случай представянето на отбора на Световното първенство в Северна Америка се превърнаха в големи празници, но феновете в столицата Осло може да се нуждаят от дъждобрани, когато отборът им се изправи срещу Англия на четвъртфиналите в събота, тъй като се прогнозират проливни дъждове.

Петте мача на отбора досега на турнира доведоха до десетки хиляди фенове в Норвегия, събрали се на открито, за да гледат, като привърженици изпълваха улици и площади, за да аплодират отбора им и да празнуват заедно, докато се състезават за първото си Световно първенство от 1998 г. Въпреки това, предупреждение за времето, издадено в петък сутринта за югоизточната част на страната, кара властите и феновете да се надпреварват да преразгледат приготовленията си за най-големия мач на Световното първенство за Норвегия, откакто жените на страната спечелиха финала през 1995 г.

"В събота следобед и рано вечер се очакват локално проливни дъждове с гръмотевици", съобщи Норвежкият метеорологичен институт и даде код „жълто“-предупреждение за времето. "На някои места може да паднат над 20 мм за час. Има риск от дъждовна вода в гъсто населените райони и проникване на вода в мазета. Риск от локални наводнения, промени в коритата на потоците и реките, свлачища и внезапни наводнения, където падат най-обилните дъждове“.

Съботният дъжд ще постави на изпитание метеорологичната максима на страната "няма лошо време, има само лоши дрехи“, но единственият „светъл лъч“ за организаторите е, че се очаква дъждът да спре около 20:00 ч., като мачът в Маями започва в 23:00 ч.

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Снимки: Imago

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