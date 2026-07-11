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Норвежките фенове превзеха Маями преди историческия сблъсък с Англия

  • 11 юли 2026 | 09:50
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В навечерието на най-големия мач в историята на норвежкия футбол стотици привърженици преобразиха слънчевия булевард „Оушън Драйв“ в оживен скандинавски анклав в петък. Скандинавският купон в Маями е преди четвъртфинала от Световното първенство срещу Англия.

Облечени в яркочервени фланелки и викингски шлемове с рога, верните фенове се събраха под жаркото слънце на Южна Флорида, за да демонстрират вече легендарната „Викингска редица“ – синхронизирано празненство, превърнало се в химн на забележителната норвежка кампания.

Победителят от този мач пък ще се изправи срещу спечелилия четвърнтфинала Швейцария - Аржентина

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