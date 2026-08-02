Неймар получи жест, какъвто само на Пеле са правили

Неймар се присъедини към затворен клуб от легенди на Сантос, след като бразилският гранд откри статуя и специално крило в музея си в негова чест. Подобна чест преди е била удостоявана само на легендата Пеле. Церемонията се проведе в официалния музей на Сантос в присъствието на футболиста, семейството му, членове на клуба и стотици фенове.

Os bastidores da inauguração do espaço dedicado a Neymar Jr no Memorial das Conquistas. Uma homenagem especial ao nosso Príncipe da Vila! 🔟✨ pic.twitter.com/sDV2iqiQgh — Santos FC (@SantosFC) July 30, 2026

Статуята на Неймар е бронзова. Творбата е създадена от известния скулптор Ренато Гедеш, който обясни, че целта му е била да запечата не само великия футболист, но и примера за подражание, който Неймар е за по-младите поколения.

¡NEY YA TIENE SU ESTATUA! 🇧🇷🔥



🤙 Neymar Jr fue homenajeado con esta estatua de él, tal como en su momento Messi y CR7.



¿Cuál se parece más? 👀 pic.twitter.com/cjvUe9QBDu — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 30, 2026

Неймар дебютира професионално със Сантос през 2009-а година и в рамките на няколко години се превърна в един от най-големите таланти в световния футбол. Той се завърна в клуба през януари 2025 г.

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