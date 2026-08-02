Неймар получи жест, какъвто само на Пеле са правили

Неймар се присъедини към затворен клуб от легенди на Сантос, след като бразилският гранд откри статуя и специално крило в музея си в негова чест. Подобна чест преди е била удостоявана само на легендата Пеле. Церемонията се проведе в официалния музей на Сантос в присъствието на футболиста, семейството му, членове на клуба и стотици фенове.
Статуята на Неймар е бронзова. Творбата е създадена от известния скулптор Ренато Гедеш, който обясни, че целта му е била да запечата не само великия футболист, но и примера за подражание, който Неймар е за по-младите поколения.
Неймар дебютира професионално със Сантос през 2009-а година и в рамките на няколко години се превърна в един от най-големите таланти в световния футбол. Той се завърна в клуба през януари 2025 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google