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ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди битката между Норвегия и Англия

  • 11 юли 2026 | 11:32
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ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди битката между Норвегия и Англия

Холанд тъпан бие, Норвегия гребе към титлата на Мондиал 2026 или поне така си го представя Анжи, защото нашите Футболинките нямаше как да не вземат отношение към мача на мачовете от 1/4-финалите между викингите и Англия. Йоана пък вярва, че "it's coming home" отново ще звучи в изпълнение на феновете, а Хари Кейн ще преподава уроци на Ерлинг Холанд. Кой на кого ще преподава, ще има ли тъпани или ще се гребе към вкъщи, или по-скоро "it's time to go home", това няма как да го знаем, но пък вие определено имате мнение по темата, така че чакаме вашите коментари. Прогнозите на Футболинките за мача може да гледате в социалните мрежи на Sportal.bg! 

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