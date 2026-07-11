Тухел даде добри новини за Англия и отсече: Не получих обяснение за наказанието на Куанса

Селекционерът на Англия Томас Тухел говори пред медиите преди решителния 1/4-финал на "трите лъва" срещу Норвегия от Мондиал 2026. Германецът демонстрира увереност преди сблъсъка тази вечер в Маями.

В Англия са силно разочаровани от наказанието на защитник

„Сега идва вълнуващата част. Но трябва да се отпуснем, да се свържем с нашата идентичност, с това, което ни прави силни, да бъдем инициативни и смели. Това са 1/4-финали и смелите ще имат късмета на своя страна. Не можем да имаме никакви съжаления, когато играем 1/4-финал, трябва да се хвърлим в битката, това е най-важното нещо“, започна Тухел.

Ерлинг Холанд заяви, че напрежението е върху Англия, но германецът не приема идеята, че Норвегия се смята за аутсайдер, особено след победата над Бразилия. „Те се представиха над очакванията, но мисля, че вътрешно знаят много добре колко са добри. Те знаят много добре колко проблеми могат да създадат на всеки отбор. Доказаха го. Елиминираха голяма нация на голяма сцена и от този момент нататък няма такова нещо като фаворити.

Всеки играе, за да спечели турнира, и има правото да мечтае. Но не усещам играчите ни да играят със страх. Не усещам тежестта на фланелката“, допълни германският специалист.

Сериозен проблем пред Тухел: Деклан Райс е изолиран от отбора

На друго място в изказването си Тухел заяви, че не е получил обяснение от ФИФА защо са решили да удвоят наказанието, наложено на Джаръл Куанса. „Не съм получил обяснение", каза селекционерът, като допълни, че не смята, че острите му коментари за съдийството след мача с Мексико са повлияли за удвоената санкция на играча му.

Въпреки че Тухел ще бъде без наказания Куанса, той получи навременни добри новини, след като потвърди, че Деклан Райс, Марк Геи и Рийс Джеймс са на разположение за мача в Маями.

Райс се бореше с болест след осминафиналната победа в Мексико в понеделник и беше държан далеч от съотборниците си, докато Геи пропусна тренировката на Англия в Канзас Сити в четвъртък поради притеснения за проблем с подколянното сухожилие. Очевидно обаче те ще са на линия.

„Най-добрата новина е, че имахме всички на разположение на тренировките. Имахме пълен избор, с изключение на нашия наказан играч Куанса. Направихме голяма крачка в последния си мач, но беше само малка. Все още сме гладни", каза още английският селекционер.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Що се отнася до другия поток от отбори на световното първенство, Тухел заяви: "Франция беше много впечатляваща вчера (б.ред. - онзи ден). Те са едни от основните фаворити. Испания в турнирите е пълна с увереност в собствения си стил. Никога не се паникьосват. Вярват в късните голове. Останаха само няколко отбора сега. Също така си малко разкъсан, защото играеш срещу собствените си очаквания, но също така виждаш, че големите отбори са аут. 1/4-финалите са стъпка, но искаш повече. Надяваме се, че ще трябва да се справим с проблема да играем срещу един от тези отбори".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago