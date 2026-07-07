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Хари Кейн: Мачът с Мексико вече е сред любимите ми за Англия

  • 7 юли 2026 | 12:12
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Капитанът на Англия Хари Кейн определи драматичния осминафинален сблъсък с Мексико от Световното първенство в Северна Америка като един от най-специалните моменти в кариерата си с националната фланелка.

„Трите лъва“ се наложиха с 3:2 в емоционален двубой и сега се наслаждават на кратка почивка, преди да насочат вниманието си към четвъртфинала срещу Норвегия, който ще се играе в събота в Маями.

„Беше невероятна вечер. Оценяваме подкрепата. Имаше много хора на стадиона и много други гледаха мача у дома, оставайки будни до късно“, заяви Кейн във видео, разпространено в социалните мрежи.

Нападателят подчерта силната връзка между отбора и феновете. „Връзката с всички е още по-силна сега и го усещаме повече от всякога. Сега се възстановяваме, успокояваме се и имаме няколко дни за почивка. След това ще се подготвим за предстоящия важен четвъртфинал“, коментира той.

Кейн не скри, че цялостното преживяване е превърнало срещата в една от най-паметните за него с екипа на Англия.

„Всичко в този мач беше толкова специално – атмосферата, стадионът... Всички бяха развълнувани да бъдат там и да играят в този емблематичен двубой. Да преминем през трудностите и да се преборим по начина, по който го направихме, беше просто невероятно, честно казано. Това вече е един от любимите ми мачове с екип на Англия. Всички много се гордеем“, добави английският национал.

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