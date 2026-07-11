Сър Дейвид Бекъм посети лагера на Англия за вдъхновяваща реч преди сблъсъка с Норвегия

Легендата на „Трите лъва“ Сър Дейвид Бекъм се срещна със звездите на Англия, за да им вдъхне кураж преди решителния четвъртфинален мач от Световното първенство срещу Норвегия. В събота англичаните се изправят срещу отбора на Ерлинг Холанд в Маями в битка за място на полуфиналите.

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По този повод Бекъм посрещна възпитаниците на Томас Тухел в своята тренировъчна база на Интер Маями. Легендата на Манчестър Юнайтед предостави на националния отбор модерния комплекс „Флорида Блу Трейнинг Сентър“ за подготовка. Тренировъчната база е собственост на Интер Маями, където английската легенда е миноритарен акционер. Бившият капитан на Англия беше забелязан да разговаря с няколко от играчите, сред които и рекордьорът по голове за страната Хари Кейн.

Сър Дейвид отдели време, за да пожелае успех на тима и да сподели мъдри думи в опита на играчите да сложат край на 60-годишното чакане за световна титла.

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Капитанът Кейн разкри подробности от срещата:

„Той просто ни пожела късмет. След повечето мачове ми пише и поддържаме връзка. Очевидно е голям фен на Англия. Знаем колко много означаваше за него да играе за страната си и да бъде капитан. Беше там, за да ни подкрепи. Използвахме неговия дом, който той е изградил, така че сме му благодарни за това. В крайна сметка беше хубаво да се видим и останалите момчета да поговорят с него. Той е английска легенда, пожела ни всичко най-добро и се надяваме утре да го накараме да се гордее.“

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Снимки: Gettyimages