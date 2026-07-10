Солбакен: Сьорлот не е вкарал гол, но върши много работа

Селекционерът на норвежкия национален отбор Стале Солбакен иска Александър Сьорлот да излезе от сянката на Ерлинг Холанд в четвъртфиналния мач от Световното първенство срещу Англия. Нападателят на Атлетико Мадрид не успя да вкара гол от началото на турнира, докато партньорът му в нападението Халанд вече е реализирал 7 попадения.

Специалистът каза, че Сьорлот ще има голяма роля в ключовия сблъсък в Маями в събота срещу неделя българско време.

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"Сьорлот свърши много добра работа за отбора, той помага и на Ерлинг. Понякога не е чак толкова добър с топката, но физическото му присъствие за отбора винаги е добро. Той иска да вкара гол и сега не е твърде късно за това", коментира Солбакен на пресконференция преди най-големия мач в историята на норвежкия футбол.

Топлото време в Южна Флорида може да изтощи играчите на открития стадион, но Солбакен не се оправдава с това.

"Очевидно интензивността е по-голяма част от начина, по който футболът се развива. Футболистите са все по-добре подготвени. Трябва да се вземе предвид времето тук. То влияе при пресирането на всички отбори. Това са два състава, които имат едни и същи начини за преса", каза още Солбакен.

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Норвегия е на първото си Световно първенство от 1998 година насам, докато Англия загуби два поредни финала на Европейски първенства.

"Англия е под по-голям натиск от нас. Моите играчи са в спокойно, но динамично настроение, като за мач. Това е добър баланс", допълни Солбакен.

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Снимки: Gettyimages