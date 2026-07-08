Египетски и арабски медии са единодушни: Съдийството на мача с Аржентина бе скандално

Египетската и арабската преса анализират драматичното отпадане на „фараоните“ от Аржентина с 2:3 на 1/8-финалите на Световното първенство през 2026 г. Медиите единодушно изразиха възмущение от съдийството на французина Франсоа Льотексие. Египетската преса приветства великолепното представяне на своя национален отбор, който беше на косъм от това да отстрани Аржентина, след като поведе с 2:0, но после допусна обрат и загуби с 2:3 от световните шампиони.

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Местното спортно издание „Кингфут“ насочи гнева си към системата ВАР и изведе на първа страница изказванията на селекционера на националния отбор, Хосам Хасан, който открито определи решенията на рефера като „скандал“. „Фараоните“ протестираха за отменения си гол за 2:0 и две неотсъдени дузпи в последните минути на мача, които предшестваха решителното попадение на аржентинците за 3:2. Тези протести бяха подкрепени и от регионалните медии.

Египетският вестник „Юм7“ отиде още по-далеч, като заяви на страниците си, че мачът „се е превърнал в един от най-противоречивите в целия турнир“ заради решенията на Летексие и увери, че сериозността на случилото се е „преминала границите на терена“.

Анализаторите на медията, бившите футболисти Халед Гадала и Башир ал Табай, посочиха, че отмяната на гола на Зико „няма никакво оправдание“. Телевизии като „Bein Sports“, които излъчват първенството ексклузивно за Египет, се съгласиха с този анализ. Те отбелязаха, че ако се приеме тезата на ВАР за предхождащо нарушение при отменения египетски гол, същото е трябвало да се направи и при последното попадение на Аржентина. Подобно мнение вече изказа и бившия английски рефер Марк Холси, както и бившият испански съдия Едуардо Итуралде Гонсалес.

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Според тях атаката за победния гол на Енцо Фернандес в 91-ата минута е започнала с нарушение срещу Мохамед Салах в аржентинското наказателно поле.

В същия дух вестник „Ахрам“ от Кайро пише, че сбогуването на египетския национален отбор със Световното първенство е дошло „на фона на съдийски спорове“ и говори за всеобщо „възмущение“ в арабския спорт. В своя материал вестникът определя като „съмнително“ нарушението, отсъдено на египeтския играч Маруан Атия, което доведе до отмяната на гола на Мостафа Зико, който според изданието би решил мача.

Освен това „Ахрам“ твърди, че реферът е „спестил“ червен картон на Науел Молина за „неспортсменско поведение“ в 43-ата минута и отправя директно обвинение към телевизионната продукция на турнира, посочвайки, че въпросната ситуация „не е била показана отново по време на прякото предаване“.

Думите на селекционера Хосам Хасан, който говори за кражба и заговор в полза на Аржентина, също са широко отразени. Вестник „Ал-Уафд“ от своя страна се пита за значението на неговия силно коментиран жест – кръстосани ръце над главата.

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„Този жест не беше просто протест срещу конкретно решение, а по-скоро израз на общо недоволство от управлението на мача, особено след отмяната на египетски гол след намесата на ВАР – решение, което продължи да предизвиква интензивни дебати и след последния съдийски сигнал“, анализира изданието.

„Официалното мълчание само засилва мистерията. Въпреки широкото разпространение на видеото, нито Хосам Хасан, нито който и да е член на треньорския щаб не е публикувал изявление, за да изясни истинското значение на този жест. Това отвори вратата за множество тълкувания, докато Египетската футболна федерация досега отказва да коментира инцидента", пише още вестникът.

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Снимки: Imago