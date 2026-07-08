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Безредици и арести белязаха футболните празненства в Аржентина

  • 8 юли 2026 | 08:37
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Празненства избухнаха в Аржентина след драматичната победа на националния отбор с 3:2 над Египет, с която световният шампион достигна четвъртфиналите на Мондиал 2026.

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

В столицата Буенос Айрес няколко хиляди души се събраха около Обелиска, за да отпразнуват успеха на Лионел Меси и неговите съотборници. До късно вечерта те превърнаха части от центъра на града в зона за купони. 19 души бяха арестувани в Буенос Айрес, а петима полицаи бяха ранени, двама от тях получиха фрактури, пише Clarín. Преди всичко начинът, по който аржентинският отбор обърна мача в последните минути, след като изоставаше с 0:2, хвърли феновете в бурна радост и разпали надежда за още. Според полицейски източници, цитирани от местния вестник, проблемите започнали, когато фенове хвърляли предмети по полицаите, които се опитвали да разчистят района, след като забелязали пияни и агресивни хора.

Събитията в Сан Мигел де Тукуман обаче доведоха до бързото превръщане на празненствата в насилие. Според медиите са избухнали сблъсъци между фенове и полиция, а силите за сигурност са използвали гумени куршуми, за да се справят с привържениците. Петима души са арестувани, а двама полицаи са ранени, съобщава La Gaceta.

Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на четвъртфиналите в ранните часове на неделя.

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Снимки: Gettyimages

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