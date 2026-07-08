Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бившият елитен рефер от Висшата лига Марк Холси изрази мнението, че отборът на Аржентина е извадил късмет с две спорни решения в своя полза, които са помогнали на световния шампион да се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026.

Гол на Египет беше отменен след преразглеждане с ВАР заради нарушение срещу Лисандро Мартинес, а по-късно "фараоните" претендираха, че преди победното попадение на Енцо Фернандес е имало нарушение за дузпа на Алварес срещу Салах.

Нападателят на „фараоните“ Мостафа Зико сензационно заяви, че двубоят е бил „уреден“, за да може Аржентина да продължи напред. Селекционерът на Египет Хосам Хасан също отправи остра критика към съдията Франсоа Льотексие.

Според 64-годишния Холси ВАР арбитърът Жером Бризар е сгрешил, като се е намесил след гола на Зико през второто полувреме. Вместо попадение във вратата си Аржентина получи пряк свободен удар за нарушение срещу защитника на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес в хода на атаката.

Put your agenda against Messi aside and open your two eyes, the one on Martinez is clearly a foul but take a look at Salah,he was already dispossessed, Salah had already lost the ball what are y'all on about??? pic.twitter.com/lVhGLSJPpn — Antonio 🇪🇦 (@Oghener0) July 7, 2026

„Имаше два големи спорни момента в мача. Както знаем, протоколът на IFAB изисква всички голове да бъдат проверявани“, каза Хoлси.

„Вторият гол, който Египет вкара чрез Зико, беше фантастичен. Искаме ли такива голове да бъдат отменяни? Върнаха играта чак до нарушението срещу Мартинес, което е правилно, защото ВАР може да проверява от този момент, тъй като е в същата фаза на играта. Но достатъчно ли беше? Беше ли ясна и очевидна грешка, за да се намеси ВАР? Бих казал, че не.“

Египтяните бяха бесни и когато не получиха дузпа, след като Мо Салах, който напусна Ливърпул в края на миналия сезон, падна след контакт с крака на Хулиан Алварес. След този инцидент Аржентина организира контраатака, която доведе до победния гол на Енцо Фернандес в добавеното време. Холси смята, че е трябвало да бъде отсъдена дузпа, след като Египет беше санкциониран за подобно нарушение срещу Мартинес.

Експертът по съдийство на „Сън“ добавя: „Точно тук, според мен, се проявява непоследователността.“

„Салах влиза в наказателното поле и е фаулиран, преди Аржентина да тръгне в атака и да направи резултата 3:2. Ако погледнете гола на Зико и нарушението срещу Мартинес, ако това попадение е отменено за фал, тогава абсолютно същото трябва да се приложи и за Салах.“

„Може да се твърди, че и двете ситуации са еднакви, така че защо ВАР не се намеси при инцидента със Салах? Ако го направят, трябва да отсъдят дузпа за Египет. Според мен ВАР не трябваше да се намесва и в двата случая, но след като се намесиха при нарушението срещу Мартинес, трябва да разгледат и това срещу Салах, и точно там е непоследователността.“

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